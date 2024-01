¿Puedo deducir gastos médicos para mascotas?

Analizan posibilidad de deducir gastos médicos para mascotas. Foto: shutterstock

Tiempo atrás te hablamos sobre los seguros para mascotas en México y cómo utilizarlo, pero eso, ¿se podrá deducir? Si eres de los humanos que más de una vez te has preguntado si puedes deducir gastos médicos para mascotas, hoy te podríamos dar una pequeña alegría, aunque no definitoria aún.

¿Se pueden deducir gastos médicos para mascotas?

Sin duda, deducir gastos médicos para mascotas sería una gran noticia, y de momento podemos decirte que la idea va contemplándose entre algunas autoridades del país, aunque aún no es un hecho.

Recientemente, el Senado de la República dio a conocer mediante un comunicado que el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís presentó una iniciativa para que las personas que están a cargo del cuidado y bienestar de animales puedan realizar la deducción fiscal de gastos por honorarios de servicios veterinarios prestados por profesionales titulados.

¿Cuál es el objetivo de la deducción fiscal de gastos por honorarios de servicios veterinarios?

La propuesta del legislador panista, la cual reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que ya fue turnada a la Cámara de Diputados, busca dos cosas:

Garantizar el bienestar de los animales

Y coadyuvar en la recuperación económica de las familias mexicanas

La idea de deducir gastos médicos para mascotas ayudaría, ya que de acuerdo con el senador, los gastos que se destinan por concepto de veterinario para atención de las mascotas representan hasta un 50% del presupuesto de las familias, lo que conlleva un gasto considerable en las finanzas de cada una de las personas que tienen un peludito.

En ese sentido, explicó que, de acuerdo con la plataforma Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagement, el gasto mensual aproximado que se dedica al cuidado de las mascotas es de mil a 2 mil pesos.

Otros gastos para las mascotas

Añadió que en este mismo estudio las personas documentaron tener gastos extras para el cuidado de las mascotas como alimento especial con 43%, corte de pelo el 25%, medicamentos o tratamientos el 24.4% y gastos eventuales 7.6%; sin embargo, el 50% identificó que los gastos por concepto de veterinario suelen ser los más caros.

Víctor Oswaldo Fuentes Solís subrayó que su iniciativa se une a la propuesta de Ley General de Bienestar Animal que se discutirá en el Congreso de la Unión, la cual tiene por objeto establecer como seres sintientes sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, protección, uso y aprovechamiento por el ser humano.

Así que aún no es un hecho, pero sin duda será una noticia bien recibida cuando se haga oficial, sobre todo para dar un mejor cuidado a las mascotas, ya que también es caro tenerlas; no por nada algunos dicen que tener un perrito, gatito, etc. es como tener un hijo, pues varios de los gastos al menos así lo reflejan ¿no crees?