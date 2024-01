¿Puedo tener una ardilla como mascota y cuáles son sus cuidados?

¿Se puede tener una ardilla como mascota? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos si se puede tener una ardilla como mascota y sobre cuáles son sus cuidados, checa los detalles.

Las ardillas son animales tiernos que se encuentran en los bosques y en lugares con vegetación, hoy en día es cada vez más fácil verlas y saber de ellas en algunos parques o lugares con árboles.

¿Se pueden tener una ardilla como mascota?

Foto: Getty Images

Las ardillas pueden llegar a ser mascotas, sin embargo no se recomienda adoptar animales salvajes ya que necesitan desarrollar sus instintos naturales en libertad; un animal silvestre en cautividad puede tener estrés y depresión.

No compres la ardilla en internet ya que no sabes en qué condiciones viene, tampoco puedes cazarlas y quitarlas de su hábitat y obligarla a acostumbrarse a una vida doméstica, será agresiva y puede morir.

Puedes contactar a un criador profesional que tenga todo en regla; la puedes adquirir después de dos meses para que esté libre del cuidado de su madre.

Cuidados de las ardillas

Foto: Getty Images

Las ardillas son animales frágiles y delicados que requieren atención, por lo que no deberás dejarla sola sin supervisión dentro de una casa, su curiosidad las puede llevar a correr riesgos.

No es recomendado que las ardillas están en una casa con niños pequeños ya que aunque son divertidas, no se dejan acariciar o agarrar, les gusta ser independientes y que no las atosiguen, además de que pueden asustarse y huir.

La puedes tener en una jaula con ramas que sea amplia y con espacio para ella, pasará tiempo corriendo ya que son activas; la jaula deberá estar en un sitio sin liz directa ni con aparatos de cambio de temperatura ambiental.



Las ardillas requieren de mucha atención y no se deben dejar muchos días, su naturaleza curiosa puede conducirlas a correr graves riesgos; pueden vivir solas, pero disfrutan de un compañero de jaula.

Las ardillas masas pueden tener mal humor y llegar a morder si no se les cuida de manera adecuada o se acerca el momento de hibernar; es por eso que no se recomienda para hogares con personas con un ritmo o rutinas necesarias.

Considera que no es sencillo alimentar a una ardilla, tendrá que ser dos veces al día y ofrecerle manzanas, plátanos, peras, nueces, brotes de árboles, avena, harina de huesos, entre otros alimentos; no les des dulces, almendras, alimentos salados o fritos.

Las ardillas pueden transmitir diferentes enfermedades como la peste, la encefalitis, la fiebre de conejo y el tifus.

Día Mundial de la Ardilla

Cada 21 de enero se celebra el Día Mundial de la Ardilla desde el año 2001, una oportunidad de reconocer la importancia de esta especie en el equilibrio de los ecosistemas.