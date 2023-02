Cuida a tu michi: ¿qué alimentos no puede comer?

Tener un gato en casa implica darle de comer de forma sana y balanceada para evitar enfermedades. Además de mantener sus platos con agua limpia, hay que darle alimentos en buen estado y revisar los requerimientos nutricionales que tu minino necesita como proteínas, carbohidratos y grasas, pero debes saber que hay alimentos que por nada debes de darle a tus gatos.

Ver más Bodegón, acrílico sobre lienzo.

Bodegón con representación animal, la gula se dibuja en los dos alimentos favoritos de los gatos, reflejo de la sociedad sobre que somos esclavos de nuestros placeres y como, aunque parecen cercanos, son inalcanzables. pic.twitter.com/YneZ8KzUMp — Susana🌹🌹 (@SusanaSugus) November 24, 2022

Recuerda que los gatos son animales carnívoros. Esto es importante tenerlo en cuenta porque habrá ciertos alimentos que no podrán procesarlos de manera adecuada en su digestión. Por otra parte, los gatos cuentan con un hígado no muy eficiente para eliminar ciertas toxinas. Ahora sí, te decimos ¿qué alimentos que no debes darle a tus gatos?

Frutas

Las uvas y las pasas pueden afectar al riñón del gato si se consumen en grandes cantidades. Pueden causar malestar físico y diarrea en gran proporción. Los limones, naranjas y toronjas también causan diarreas y malestar estomacal. En el caso de los limones su aceite resulta especialmente peligroso. Los aguacates tienen un ácido graso llamado persina, que resulta tóxica para los gatos.

Verduras

En dosis altas y constantes, el tiosulfato de la cebolla y el ajo puede llegar a destruir los glóbulos rojos de la sangre y causar anemia. Aunque la papa en sí no resulta perjudicial para los gatos, especialmente si está cocida, los brotes verdes, las hojas y el tallo pueden resultar tóxicas. Esto se debe a una toxina llamada solanina. La buena noticia es que desaparece al hervirlas.

El tomate tiene un componente tóxico para los gatos llamado tomatina. Se encuentra principalmente en los tomates verdes, las hojas y los tallos. Dicho esto, las verduras son alimentos prohibidos para gatos, puesto que, a diferencia de los humanos u otros mamíferos, tienen un tracto intestinal muy corto como para digerir la verdura.

Bebidas

Al igual que ocurre con los perros, los gatos no pueden tomar teobromina, una sustancia presente en alimentos como el chocolate, el café o el té. En el caos de hacerlo pueden sufrir deshidratación, vómitos, diarrea o úlceras. Además, puede llegar a afectar al sistema nervioso, causando convulsiones e incluso la muerte.

Alimento para perros

Está prohibido darle a los gatos comida para perros. Esto se debe a que la comida canina carece de nutrientes que necesitan los felinos como la taurina o el ácido arquidónico. Algo que, consumido de forma excesiva, puede provocar un déficit que cause serios problemas de salud a tu minino.

Sin sal ni azúcar

El exceso de sal de ciertos embutidos puede causar problemas renales e hipertensión. Además, la grasa de estos alimentos puede provocar pancreatitis. Con el jamón york o de pavo no hay problema, pero no es bueno abusar, ya que además suelen contener azúcares. Respecto a los dulces y el azúcar, les provoca insuficiencia hepática o exceso de insulina que provoca el xilitol. También, pueden causar vómitos, pérdida de coordinación y letargo.

Leche

La leche es uno de los alimentos que están prohibidos para los gatos que cuando llegan a su fase adulta comienzan a desarrollar intolerancia a la lactosa según van creciendo y esa es la razón por la que no es recomendable darles la leche que consumimos. Si quieres ponerle, que sea sin lactosa o alguna modificada para gatos. Que sea algo esporádico y en pequeñas dosis.

Ver más no sabía yo q con la leche venía un gato de regalo pic.twitter.com/mfGtFIMkS8 — Ainhoa (@ainhoasossa) August 17, 2021

Pescado con espinas o carne con huesos pequeños

No es que tengan alguna sustancia tóxica, pero el tamaño y la forma puntiaguda de las espinas y los huesos pequeños son peligrosos, ya que pueden provocar daños y lesiones internas en el sistema digestivo si el gato se los traga. En el caso de darles carne, pollo o pescado debe de estar cocinado, sin sal y deshuesado.

Ver más El es "Dog" el famoso gato que actúa como perro y vende pescado con su dueño vietnamita pic.twitter.com/r0cVfF6Ht2 — Crizzram (@crizzram) March 10, 2018

Alcohol, drogas o estimulantes

No experimentes con drogas por juego. El alcohol les causa incontinencia urinaria y la muerte, mientras que la marihuana es tóxica para los gatos. La cafeína y la teína de tés y cafés pueden excitar a un gato a niveles perjudiciales. Si quieres darle atún que sea de consumo felino, puesto que el de consumo humano carece de taurina. Es buena opción darles arroz cocido, aunque lo mejor será el alimento para gatos.