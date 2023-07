¿Qué hago si encuentro a un perro perdido?

Evita situaciones de riesgo para ti y el animal. Foto: Cuartoscuro

¿Sabes qué hacer si encuentras a un perro perdido? Es una situación en la que, si cometemos errores, podríamos poner en riego nuestra seguridad o la del animal, así que en Unotv.com tenemos algunos consejos que podrían ayudarte en caso de pasar por esta situación.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los hogares mexicanos hay 80 millones de mascotas, de las cuales:

48 millones 300 mil son caninos

16 millones 200 mil son felinos

20 millones de otro tipo

Debido a la alta taza poblacional de animales de mascotas, es común enterarse de situaciones en las que los peluditos salen de sus casas y no regresan, por lo que su familia emprende el proceso de búsqueda.

¿Qué hago si me encuentro a un perro perdido?

Si encuentras a un perro perdido es importante tomar ciertas medidas para ayudar al animal a reencontrarse con su familia; es por ello que aquí te damos algunos consejos:

Antes de acercarte, evalúa la situación y asegúrate de que no haya peligros inmediatos para ti o para el animal. Algunos canes pueden estar asustados o desorientados, lo que podría hacerlos reaccionar de manera impredecible, soltando mordidas o corriendo

Acércate con precaución, habla con calma y de forma amigable para ganar la confianza del peludo. Evita movimientos bruscos o gestos agresivos que puedan asustarlo. Si parece amigable, puedes intentar acariciarle con cuidado

Busca una etiqueta de identificación o placa en el collar. Si tiene alguna información de contacto, puedes llamar al número de teléfono o poner en marcha el proceso de reunión con su dueño. Si no tiene una etiqueta, es posible que desees llevarlo a un veterinario o a un refugio para que lo escaneen en busca de un microchip

Informa a las autoridades competentes sobre tu hallazgo; ellos pueden tener información sobre denuncias de perros desaparecidos y ayudarte a encontrar al dueño

Usa las redes sociales y otros recursos: publica una foto del perro, incluyendo detalles sobre dónde y cuándo lo encontraste. Puedes compartir la información en grupos comunitarios locales y sitios web de mascotas perdidas y encontradas. Esto puede ayudar a difundir la información y aumentar las posibilidades de encontrar al dueño

Difunde el caso en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

En México existen alrededor de 16 millones 600 mil mascotas viviendo en la calle, y muchos de ellos están en esta situación debido a que no pudieron encontrar el camino de vuelta a casa por una omisión humana como: sacarlos a pasear sin correa, no ponerles una placa con su nombre y datos del responsable, o no esterilizarlos para evitar que escapen con fines reproductivos.

Es importante tratar de tener siempre el control de las situaciones usando correas resistentes, soltándolos solo en espacios cercados, poniéndole identificaciones a nuestros peludos en collar o pechera y sometiéndolos a cirugías para evitar que se apareen en la calle.

De esta manera evitarás ser tú el que busque a un perro perdido en el futuro.

Te puede interesar: