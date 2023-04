¿Qué olores no soportan los perros?

Cuida su nariz de pinturas, detergentes y especias. Foto: Getty Images

¿Alguna vez te has preguntado qué olores son los que no soportan los perros? Las mascotas parecieran superhéroes, pues algunas tienen visión nocturna, otras tienen un instinto de protección y otras más un olfato muy desarrollado; tal es el caso de los canes, a los cuales se recomienda no exponer a aromas muy intensos.

En Unotv.com preparamos una lista de aquellas cosas que es mejor no abrir en presencia de nuestro Firulais.

1. Amoníaco

Foto: Getty Images

Uno de los olores que los perros no soportan es el del amoniaco, el cual puede estar presente en productos de limpieza como desengrasantes, desinfectantes, jabones para ropa y calzado. También se encuentra en productos para tratar o repeler las picaduras de insectos y en pinturas para madera.

2. Vinagre

Foto: Getty Images

El aromal del vinagre puede ser muy fuerte y desagradable para los canes, lo que puede provocar que se alejen o se sientan incómodos.

3. Perfumes

Foto: Getty Images

Aunque algunos pueden estar acostumbrados a las fragancias que utilizan sus dueños, en general, los olores fuertes de perfumes y colonias pueden resultar molestos para nuestros peluditos.

4. Cítricos

Foto: Getty Images

Aunque a algunas personas les gustan los olores de los cítricos, para los perros puede resultar irritantes y desagradables.

5. Picante

Foto: Getty Images

Al tener un olfato muy desarrollado, es posible que el firulais no tolere estar cerca del chile y las cosas picantes como especias, así que trata de no exponerlo.

Ver más

Exponer a nuestros animales de compañía a estos aromas puede causarles ciertas molestias y/o estrés, así como reacciones adversas como:

Tos

Estornudos

Ojos llorosos

Reacciones alérgicas

También pueden afectar el comportamiento. Pueden hacer que se sientan incómodos o inseguros en su entorno.

¿Por qué los perros son más sensibles a los olores que los humanos?

De acuerdo con la Agencia de Medios de Francia (AFP), a través de sus narices, extremadamente complejas, nuestros lomitos “ven” el mundo que los rodea.

La nariz tiene dos fosas nasales divididas por un tabique. Mientras que los humanos olemos y respiramos por las mismas vías, las mascotas inhalan, y un pliegue de tejido interno divide al aire en dos zonas: una que lo dirige a sus pulmones y la otra al olfato.

Cada orificio nasal funciona independientemente del otro, lo que ayuda al animal a identificar de dónde proviene el olor.

A diferencia de nosotros, que inhalamos y exhalamos por el mismo pasaje, cuando los perros exhalan, el aire sale por las ranuras en los lados de sus narices, por lo que nuevos aromas pueden ingresar al mismo tiempo.

Las personas tenemos alrededor de 6 millones de receptores para detectar el olor, y los canes tienen hasta 300 millones. Por eso, una persona puede oler un aroma en una habitación cerrada, pero un perro podría identificarlo en un área del tamaño de un estadio.

En el cerebro de un perro, el porcentaje dedicado al olfato es 40 veces mayor que el de un ser humano. Estudios han mostrado que las narices caninas pueden reconocer la ira, el estrés, el dolor e incluso ciertas enfermedades. Este don excepcional es utilizado para detectar drogas y explosivos, y ayudar en los equipos de búsqueda y rescate después de terremotos o derrumbes.

Las cinco razas que tienen el olfato más desarrollado