¿Qué puedes hacer para ayudar a las especies en peligro de extinción?

Animales en peligro de extincion. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos lo que puedes hacer para ayudar a las especies en peligro de extinción, checa todos los detalles.

Hay muchos animales que se encuentran en peligro de extinción debido a distintos factores como la caza furtiva, contaminación o a la pérdida de hábitats naturales, por lo que cada año se suman nuevas especies a la lista de animales en peligro.

Pero hay alguna serie de acciones que puedes hacer para ayudar a las especies en peligro de extinción como cambiar el estilo de vida y apoyar a las organizaciones que luchan contra la extinción de las especies.

Acciones para ayudar a las especies en peligro de extinción

Evita el mercado negro

Foto: Getty Images

Hay un mercado negro en el que los animales en peligro de extinción son vendidos sin las regulaciones necesarias, o en el que venden algunos objetos con pieles, colmillos o distintos elementos de los animales para adornar.

El mercado negro sigue generando demanda por estos productos, por lo que los cazadores siguen motivandose a cazar de manera furtiva.

Visita reservas de animales

Foto: Getty Images

Es importante visitar y contribuir con las reservas de animales que protegen a las especies en peligro de extinción, muchos reintroducen en su hábitat natural a crías de especies en peligro contribuyendo a que crezca su población.

Ofrece ayuda económica

Foto: Getty Images

Todas las personas pueden ayudar, ya que la mayoría de las organizaciones aceptan donaciones a través de su página web, por lo que puedes averiguar cuál es la más confiable o con cual sientes más identificación.

Las organizaciones más importantes a nivel mundial son, el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como el World Wildlife Fundation (WWF), además de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios y SEO Birdlife, entre otros.

Puedes ser voluntario

Foto: Getty Images

Una de las maneras para ayudar a los animales es convertirse en voluntario de los refugios de vida silvestre y los parques naturales en los que los animales pueden vivir de manera libre.

Existen varios programas de voluntariado en parques naturales para ayudar con distintos temas como visitas educativas o con el mantenimiento y limpieza.

Evita contaminar y desperdiciar recursos

Foto: Getty Images

Puedes reducir tu consumo de agua, por lo que debes cuidarla y no desperdiciarla, logrando un consumo responsable. También deberás evitar a como dé lugar los productos de plástico ya que pueden terminar contaminando los océanos.

Reduce tu huella de carbono para evitar destruir el hábitat de las especies; no enciendas la luz si no es necesario, no uses la lavadora todos los días y toma acciones más conscientes.

Compra productos reciclables

Foto: Getty Images

Deberás darle preferencia a las empresas que trabajan con materiales reciclados y sustentables como un esfuerzo real por mantener el planeta en buenas condiciones.