Refugio de animales, “Alma Animal”, es amenazado por el fuego de incendios forestales en Tulum

Refugio de animales en Tulum; expuesto por incendio forestal. Foto: Fátima Vázquez

Al comenzar abril, te comentamos que se registraban 84 incendios forestales activos en México; ahora, un refugio de animales en Tulum está en franco riesgo de ser uno de los objetivos de las llamas, por lo que varios ejemplares verían afectadas las áreas donde viven tranquilamente.

¿Cuántos animales viven en el refugio de animales de Tulum?

El refugio de animales en Tulum se llama “Alma Animal” y ahí viven poco más de 150 ejemplares, entre perros, gatos, etc. Y aunque las autoridades locales han comenzado a prevenir a los encargados, la tarea no es sencilla: “Viene Protección Civil y nos dice que hay que desalojar, ¡Ay, Dios! ¿dónde me voy con 150 niños? No es fácil moverse”, comenta Sandra Torres Sabido, encargada del refugio Alma Animal en Tulum.

Perros y gatos, en su mayoría, tiene el refugio “Alma Animal”. Foto: Fátima Vázquez

Cabe destacar que, hasta el corte del martes el incendio se mantiene activo en el kilómetro 9 de la carretera Tulum-Cobá, y el temor es latente debido a un fuego activo que se encuentra a poco más de 100 metros, con un viento a favor que podría generar una tragedia.

Sandra Torres Sabido, encargada de este refugio de animales en Tulum explicó que la única defensa que han comenzado a hacer, son los guardarrayas; sin embargo, no han podido a completarlo por la falta de manos.

El refugio de animales trata de cuidar a los ejemplares. Foto: Fátima Vázquez

“De este lado estaba la candela, aquí no tenemos protección y es lo que estábamos solicitando a ver si nos podían ayudar con manos, maquinaria, lo que sea porque una L no tenemos protección, es todo esto del refugio” Sandra Torres Sabido, encargada del refugio Alma Animal en Tulum

Mientras tanto, la dirección de Bomberos en Tulum trabaja a marchas forzadas para controlar el fuego que, por el aire fuerte, ha incrementado su fuerza y capacidad de avance.

Autoridades se coordinan en Tulum ante incendios forestales. Foto: Fátima Vázquez

¿Cómo trabajan las autoridades en Tulum?

Benjamín Heredia Monforte, director del H. Cuerpo de Bomberos en Tulum, señala que en un área afectada de 60 hectáreas, se tiene el control de entre el 50 y 60% del incendio: La estrategia que han implementado estos días es la de proteger las viviendas, ya que en esa zona hay muchas casas hechas con material de la región (palapas, zacate, palitos, láminas de cartón) lo que las vuelve vulnerables.

Protegen a los animales de refugio ante incendios forestales. Foto: Fátima Vázquez

Por cierto, te comentamos que por el momento el refugio “Alma Animal” comentó en Instagram que suspendieron sus rescates debido a los gastos urgentes que han tenido que solventar. Ellos son una asociación civil sin fines de lucro enfocada también a la rehabilitación, esterilización y adopción de animales de la calle.

¿Cómo ayudarlos?

Para quien puedan ayudarlos, se puede hacer directamente a sus cuentas: PayPal almaanimal.tulum@gmail.com https://www.paypal.me/AlmaAnimalQRo

También en cuenta Bancomer BBVA

Datos transferencia

Cuenta 0115560691

CLABE 012915001155606910

Swift BCMRMXMMPYM

O en depósitos Oxxo: 4152 3141 7178 7818

También pueden ser donadores mensuales por medio de la página web https://www.almaanimaltulum.org/

link.mercadopago.com.mx/almaanimaltulum

We transfer / Wise https://wise.com/pay/me/magdalenat167

¿Qué hacer en caso de un incendio forestal?

De acuerdo con representantes de Protección Civil, las personas deben tomar ciertas medidas al registrarse un incendio forestal, las cuales son:

Alejarse del fuego en dirección opuesta al humo

Resguarda tu vida, al huir del incendio no lo hagas ladera arriba, busca áreas planas y camina en sentido contrario al viento

Cubrirse nariz y boca con un trapo húmedo

No intentar cruzar las llamas

Si se prende tu ropa, debes tirarte al suelo y rueda sobre él, cubriendo tu rostro

Si tienes la posibilidad, da aviso a las autoridades

¿Cómo prevenir un incendio forestal?

No arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque

No tirar basura, botellas o vidrios que pueden iniciar el fuego (pues se crea el efecto lupa con los rayos del Sol)

Evita hacer fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio

No dejar nada inflamable después de acampar

No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables