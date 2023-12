¿Se extravió tu perro o gato? Evita riesgos de extorsión al buscarlo

Gabriela muestra una foto de su perra “Mía”. La busca desde hace 7 meses; se extravió en Geovillas de Terranova, Ecatepec.

“Si alguien la tiene, le pediría que me dijera cómo está ella”. Gabriela Flores

Vía redes sociales, ofreció una gratificación para localizarla desde entonces, dice, constantemente recibe llamadas, en las que solo intentan engañarla para sacarle dinero.



“…Me dijo qué onda, dame los 6 mil. Y le dije sí, sí te los voy a dar, dónde te veo. Ella me dijo, no espérame es que la llevé al veterinario, y está en el veterinario. Ah ok, yo espero. Lo que tú me digas yo espero”. Gabriela Flores



Cuando ella les pide alguna evidencia o que la entrega sea presencial, cortan la comunicación.



“La persona me dijo, cálmese yo ahorita le llevo a Mía. Está muy bien, no tiene ni un solo raspón, peinadita cuidadita, pero necesito 300 pesos para gasolina”. Gabriela Flores



Para evitar intentos de extorsión en estos casos, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sugiere no hacer ofrecimientos económicos en público.

“Que tengan mucho cuidado porque al poner se ofrece recompensa, va a haber muchas llamadas en falso diciendo :yo tengo a tu perrito; ya he gastado cierta cantidad de dinero-, mucha gente comienza a abusar de la búsqueda de esos animalitos”. Armando García. Dir. Operativo de la Brigada de Vigilancia Animal, SSCCDMX

Tampoco revele si su perro o gato, tienen alguna mancha o lunar.

“Ese tipo de detalles no ponerlos en el folleto de búsqueda, sino que sea una seña particular. Que la persona que diga tener al animal de compañía se lo dé al propietario, con la finalidad de tener la certeza y no caer en una extorsión”. Armando García. Dir. Operativo de la Brigada de Vigilancia Animal, SSCCDMX

Durante el año, la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, conocida como AGATAN, recibió 10 reportes de extorsión.

Por eso, también pide limitar los datos personales, para contactar al responsable del animal.

¿Cómo buscar a tu animal de compañía sin riesgo de extorsión?

Con una cuenta de correo electrónico, en los folletos de búsqueda es suficiente.

“A lo mejor un correo electrónico, con eso sería suficiente, porque a veces yo entiendo la desesperación de extraviar un animalito, pues ponemos el teléfono o el nombre el responsable y etcétera y eso los pone en una situación vulnerable para ser víctimas de extorsión”. Carlos Esquivel Lacroa. Dir. Gral. Agencia de Atención Animal, AGATAN

Si lo citan en algún lugar, puede pedir apoyo a una patrulla en vía pública, para que lo acompañen.

“No hagan un depósito previo al tener a la vista a su animal de compañía, que la gente que realmente lo hace de una forma desinteresada no recibe la gratificación”. Armando García. Dir. Operativo de la Brigada de Vigilancia Animal, SSCCDMX



Por lo pronto si usted tiene información de “Mía”, puede comunicarse al correo electrónico: denissecarmona81@gmail.com



“Si la tienen de corazón les pido que me den noticias, nada más que me digan sabe que está bien..” Gabriela Flores