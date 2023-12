¡Cuidado! Tu perro puede contagiarse de estrés humano

Foto: Pexels

En Unotv.com te diremos las razones por las que tu perro podría contagiarse de estrés humano, esto de acuerdo con una investigación universitaria.

Es verdad que los perros pueden llegar a tener un vínculo muy especial con los humanos, logrando tener lo que parecieran sentimientos de empatía o incluso apropiarse de lo que uno siente.

Los perro pueden contagiarse del estrés de sus dueños, incluso lo pueden detectar a través del olfato y señales no verbales, esto de acuerdo con una reciente investigación de la Universidad de Linköping en Suecia de nombre “Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners”.

En el estudio se ha planteado que los perros adquieren ciertos rasgos de personalidad similares a los de sus dueños, los resultados preliminares respaldan esta teoría, pero los científicos buscarán llevar a cabo más estudios para comprobarla.

Por su parte, la profesora Sofía Rodríguez Viniegra, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que los perros no sólo aprenden del lenguaje no verbal de los humanos, sino que detectan el estrés a través del olfato y pueden adquirir ese estado de ánimo de sus dueños.

Los humanos al experimentar estrés liberan altos niveles de cortisol, según la profesora, los perros pueden detectar esta sustancia con su olfato, lo que contribuye a su contagio emocional.

El cortisol es una hormona que se produce por las glándulas suprarrenales en momentos de estrés y ansiedad, y su presencia prolongada en el organismo causa problemas de salud. Es por eso que es importante que los dueños tomen medidas para minimizar el estrés en sus hogares, no solo por el bienestar de sus mascotas, sino también por su propia salud.

¿Cómo saber que mi perro está estresado?

Foto: Pexels

Los expertos presentan distintos comportamientos cuando se estresan por la situación de sus dueños:

Dar vueltas

Gruñir

Irritarse

Lloriquear

Perder el pelo o apetito

Rascarse en exceso

El bienestar de las mascotas es una de las prioridades de los dueños, por lo que se tienen que minimizar los factores de estrés en los hogares, los perros deberían recibir atención, amor y el cuidado de su salud mental.

¿Cómo reducir el estrés en perros?

Para reducir el estrés o que el perro no se vea afectado por el del humano, se pueden realizar algunas acciones para reducir esto, como es acariciarlo, darle masajes, jugar con él, proporcionarle un espacio tranquilo y sin ruidos fuertes, sacarlo a pasear y distraerlo.

Los perros reflejan los comportamientos de sus dueños y actúan con base en lo que ven, por lo que se recomienda tomar en cuenta las situaciones para darle una mejor calidad de vida a los perros, quienes se consideran parte importante de la familia.