En Morelia, Michoacán, un video donde se puede ver a un empleado sacando a un perro de las instalaciones de un Cinemex se hizo viral debido a que el animal lloró cuando el sujeto lo tomó de la piel y lo arrastró hasta la salida de emergencia.

Un testigo de los hechos grabó con su celular y lo subió a las redes sociales, donde las críticas hacia el hombre no se han detenido.

Video del empleado sacando al perro del cine causa indignación

Mediante Twitter, Facebook y otras redes sociales, algunos animalistas han argumentado que la forma en que el sujeto echó al perro de las instalaciones de esta cadena de cines en Morelia no fueron las adecuadas, pues al tirar de la piel y el pelaje del can lo pudo haber lastimado.

Aunque la práctica fue solo responsabilidad de la persona que ejecuta el presunto maltrato animal, los usuarios han pedido a Cinemex que el hombre sea despedido, e intentan meter presión diciendo que no volverán a comprar boletos para ver películas dentro de sus salas hasta que no se dé a conocer que el sujeto ya no forma parte de la plantilla de los empleados.

¿Qué ha dicho Cinemex sobre lo sucedido en Morelia?

Aunque la presión respecto al tema no se ha detenido, Cinemex no ha salido a pronunciarse al respecto, por lo que se espera que en próximas horas sea lanzado un comunicado en el que informe su postura respecto a lo sucedido en sus instalaciones de Morelia.

Respecto al video, hay que decir que los hechos tuvieron lugar en la Plaza Estadio de la capital de Michoacán y que, hasta donde el testigo graba, nadie intervino para solicitarle al hombre que moderara su trato hacia el perro de color negro.