Piden a joven que baje de avión porque su perro de apoyo emocional no tenía bozal; pasajeros se unen para defenderla

¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso. Vean cómo no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora.