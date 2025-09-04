GENERANDO AUDIO...

Nuevo juego de 007, llega en marzo de 2026/ Foto: IO Interactive

Se confirmó durante un reciente State of play que 007: First Ligth, desarrollado por IO Interactive, (creadores de Hitman), saldrá el 27 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC. Además, habrá una edición especial con una réplica de la icónica Golden Gun por 300 dólares.

¿Qué se mostró durante el State of Play?

Sony reveló más de 30 minutos de gameplay, incluyendo la primera misión de Bond como agente novato del MI6. Escenas de persecuciones automovilísticas y tiroteos crearon un ambiente cargado de intensidad y estilo cinematográfico.

La edición de colección que no es barata

Se anunció una versión física de coleccionista por 300 USD, llamada Legacy Edition. Incluye una réplica de Golden Gun con balas doradas, un soporte especial, una caja elegante y contenido digital exclusivo, como trajes y aspectos adicionales

Un Bond más joven, creativo y calculador

El juego presenta a un James Bond de 26 años, retratado como un recluta impulsivo que aún está moldeándose. Las misiones son flexibles, puedes optar por el sigilo, la acción directa o combinaciones de ambas. MGM impuso una directriz clave: evitar convertir al personaje en una máquina de matar pura.

Durante la presentación, se destacaron ambientes como un torneo de ajedrez en Eslovaquia y una gala de alto nivel en Kensington, Londres.

Lo más destacado y lo que preocupa

Similar a Hitman con estilo Bond : Se aprovechó la experiencia IOI para ofrecer enfoques tácticos, disfraces y entornos interactivos.

: Se aprovechó la experiencia IOI para ofrecer enfoques tácticos, disfraces y entornos interactivos. Problemas técnicos: Algunos espectadores criticaron la presentación por baja tasa de cuadros y efectos de desenfoque excesivo.

