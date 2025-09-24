Acer presentó en México su línea de laptops potenciadas por IA: Aspire 14 AI, y Predator Helios Neo AI

GENERANDO AUDIO...

Este martes, Acer mostró su nueva línea de laptops alimentadas por Inteligencia Artificial. Con esta apuesta, la marca se suma a la tendencia de la nueva generación de equipos, que ya no sólo incorporan herramientas de IA dependientes de la conectividad a Internet, sino que pueden hacer uso de un procesador de red neuronal interno sin necesidad de conectarse o depender de la nube.

La empresa de tecnología trajo a México dos de sus equipos impulsados por inteligencia artificial: la Aspire 14 AI y la Predator Helios Neo AI, en presentaciones de 16 y 18 pulgadas. De igual forma, traerá próximamente más equipos de su serie Swift, como parte de esta línea. Todas estas computadoras están diseñadas con la productividad, la creatividad y el entretenimiento en mente.

Aspire AI: Versatilidad y productividad pensada para estudiantes, creadores y creativos

El primer equipo está dirigido a multi-taskers, estudiantes, bloggers y generadores de contenido, de acuerdo con la propia empresa.

La Aspire AI está equipada con:

Procesadores Intel Core Ultra 7 serie 2

16 GB de RAM

1 TB SSD

Pantalla de 14” con resolución WUXGA (1920 x 1200) táctil, para simplificar la interacción con las aplicaciones.

Además, integra de fábrica herramientas inteligentes como Acer Assist, LiveArt 2.0, VisionArt y AlterView.

Esto permite multitarea avanzada, gaming casual y creación de contenido.

Predator Helios Neo 16 y 18 AI: Potencia implacable para gamers y creadores

Por su parte, las Predator Helios Neo 16 y 18 AI están diseñadas para quienes exigen el máximo rendimiento en gaming, y creación y edición de contenido.

Las computadoras de esta serie están equipadas con

Procesadores Intel Core Ultra 9 serie 2

GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Pantalla con resolución WQXGA de 16” o 18”

Frecuencia de hasta 240 Hz y 3 ms de tiempo de respuesta

Tecnología RTX AI PC para optimizar la tasa de fotogramas y la productividad en aplicaciones creativas.

Con ello, buscan ofrecer una experiencia de juego fluida, rápida y con gráficos de última generación que, si bien no es la gama más alta, sí tiene a los consumidores exigentes en mente.

Refrigeración de nueva generación para computadoras portátiles

Algo notable es el sistema de enfriamiento de estos equipos ya que, mientras más potencia se exige, mayor será la temperatura interna que pueda alcanzar. Con esto en mente, Acer implementó un sistema de refrigeración avanzado con ventiladores AeroBlade 3D de 6ª generación (5ª en el caso de la 18), único de la compañía, así como pasta térmica de metal líquido y tuberías vectoriales, que mantiene el equipo en temperaturas y condiciones óptimas de rendimiento, incluso en sesiones de uso intensivo.

Tanto la Predator Helios Neo IA como la Aspire 14 IA ya se encuentran disponible en México, con un número limitado en su primer embarque. Sin embargo, se espera que próximamente también lleguen equipos Swift con IA.

Próximamente en México, Acer Swift IA, tecnología al alcance de todos

Swift 14 AI: Ligera, potente y siempre lista

Peso de 1.26 kg

Bisagra 180°

Pantallas 2K táctil, 2K OLED o 3K OLED

Batería de varios días de duración

Desempeño optimizado por IA,

Pantallas con 100% DCI-P3, 90 Hz y HDR True Black 500

La Swift 14 AI es la laptop ultra portátil está pensada para solopreneurs y tecnófilos que necesitan potencia y movilidad.

Swift Go 14 AI

Esta computadora está pensada para jóvenes profesionales. La Swift Go 14 AI es un equipo Copilot+ con arquitectura ARM de última generación con hasta 28 horas de batería, lo que permite multitarea fluida y eficiencia energética.

Swift Lite 16

Ideal para trabajo, estudio o entretenimiento, la Swift Lite combina un procesador ágil, memoria amplia y almacenamiento generoso con un diseño delgado y ligero. Ofrece un rendimiento confiable en cualquier situación, sin sacrificar movilidad ni comodidad.

