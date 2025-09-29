Adiós al emote de Peacemaker: Fortnite elimina el baile tras polémica

GENERANDO AUDIO...

El movimiento de baile ha dado mucho de qué hablar. Foto: AFP/Archivo

Peacemaker se encuentra en el ojo del huracán luego de que Fortnite eliminara su emote tras una polémica relacionada al sexto episodio de la serie protagonizada por John Cena.

Cabe mencionar que los fans encontraron sus pasos de baile bastante controvertidos por su conexión a un tema muy, muy oscuro, que se desarrolla en el capítulo de la segunda temporada.

Fortnite elimina el baile de Peacemaker, en contexto…

Fortnite vuelve a estar en tendencia luego de que Epic Games decidió eliminar el emote de Peacemaker de la tienda del battle royale.

La razón: la polémica detrás de los movimientos del baile, el gesto, llamado “Caderas Pacíficas”, inspirado en el antihéroe de DC Comics, cuya segunda temporada se estrenó en HBO Max.

Poco después de su lanzamiento, jugadores en redes sociales comenzaron a señalar que los pasos del emote parecían aludir a una esvástica, símbolo utilizado por la Alemania nazi.

En el programa, existe una dimensión alternativa llamada Earth-X donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.

Con este contexto, muchos fans creen que de ahí vino la inspiración del baile, lo que intensificó el debate sobre si era apropiado incluirlo en el videojuego.

El tema explotó en X y rápidamente Epic Games reaccionó.

“Estamos desactivando el gesto ‘Caderas Pacíficas’ en Fortnite mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este gesto de colaboración. Si no vuelve, emitiremos reembolsos en los próximos días. Lo sentimos, amigos” Publicó la compañía en sus redes sociales

¿Habrá reembolsos en Fortnite?

Sí. Epic confirmó que, en caso de que el emote de Peacemaker no regrese a la tienda, los jugadores recibirán el dinero que gastaron en él.

Por ahora, James Gunn, codirector del Universo DC, ni la compañía de cómics o el estudio han dado declaraciones oficiales al respecto.

