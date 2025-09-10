Age of Empires II revive la gloria de los LAN parties con torneos en México y Argentina

GENERANDO AUDIO...

Torneos LAN tendrán sede en México y Argentina/ Foto: Mega Lan

Ciudad de México y Buenos Aires serán sede de dos MEGA LAN de Age opf Empires II: Definitive Edition, un evento que une nostalgia, esports y comunidad. Con la conducción de Nacho AOE y Biry, referentes internacionales del juego, los torneos promete convertir a Latinoamérica en el epicentro mundial de la estrategia en tiempo real.

Torneo Inter-Empresas 3v3 en México

En el marco de la México Tech Week, se celebrará el torneo LAN TG 3v3 Inter-Empresas, del 20 al 26 de octubre en la Ciudad de México. El choque central será el 25 de octubre, con 16 equipos corporativos enfrentándose en un formato de eliminación directa.

El desafío individual: torneos 1v1 en México y Argentina

El formato 1v1 Free Elo, organizado por el clan Darkside, inicia con dos rondas online entre el 22 de septiembre y el 12 de octubre en categorias Main y Silver. De ahí seleccionarán 16 jugadores de cada nivel en México y Argentina, quienes competirán en una MEGA LAN presencial el 8 y 9 de noviembre en Buenos Aires y la CDMX.

En estas batallas se coronarán los campeones regionales que representarán la intensidad de la comunidad latinoamericana

Latinoamérica, potencia en Age of Empires II

El evento reafirma la fuera de la comunidad gamer en la región:

Argentina es el segundo país con mayor actividad competitiva en Age of Empires II solo detrás de Estados Unidos.

es el segundo país con en Age of Empires II solo detrás de Estados Unidos. México cuenta con cerca de un millón de usuarios en Steam, lo que lo convierte en una de las bases más solidas de jugadores activos en rankings y comunidades globales.

Voces de los protagonistas

“Esto no es solo un torneo, es un reencuentro con lo que nos hizo enamorarnos de los videojuegos hace más de 20 años. Queremos que empresas y jugadores vivan la emoción de competir cara a cara, como en los viejos tiempos, pero con la energía que hoy mueve a los esports“, afirmó Nacho AOE, host y miembro del clan Darkside.

Registro e inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas tanto para e torneo inter-empresas 3v3 como para las competencias 1v1 individuales. Los interesados pueden registrarse en el sitio oficial de la organización.