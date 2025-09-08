Amazon confirma adaptación de Life Is Strange como serie

GENERANDO AUDIO...

Life Is Strange tendrá su propia serie/ Foto: Square Enix

La icónica saga de videojuegos Life Is Strange finalmente da el salto a la pantalla chica. Amazon Prime Video ha aprobado una serie live-action basada en la historia original, dirigida por la guionista y showrunner Charlie Covell quien llevo proyectos como Kaos y The End of the F*ing world.

¿Qué podemos esperar de esta adaptación?

La trama seguirá a Max Caulfied, una estudiante de fotografía que descubre su habilidad para rebobinar el tiempo mientras intenta salvar a su amiga Chloe. Durante su investigación por la desaparición de una compañera, desentrañaran secretos oscuros en su pequeño pueblo.

Se trata de una coproducción entre Amazon MGM Studios, Square Enix, Story Kitchen (vinculada a Tomb Raider y Sonic) y LuckyChap, la productora de Margot Robbie.

Hasta ahora, no hay fecha de estreno ni elenco confirmado, pero el anuncio ya aviva el entusiasmo entre fans que llevaban años esperando esta adaptación.

Como que algo falta

Un detalle que ha generado polémica: los creadores originales del juego(Dontnod)no estarán involucrados en esta producción. Christian Divine, escritor de la saga, lo hizo notar públicamente con un comentario punzante:

“Los únicos que no están involucrados son los creadores”.

Esto alimenta la inquietud de algunos fans, quienes pueden temer una desconexión con la sensibilidad original del juego.

¿Por qué importa este proyecto?

Life is Strange debutó en 2015 como un videojuego narrativo innovador, basado en decisiones que repercuten emocionalmente, protagonizado por Max y Chloe. Desde entonces ha acumulado millones de jugadores y secuelas destacadas

Amazon continúa apostando fuerte por adaptaciones de videojuegos: ya trabaja en series como Fallout, God of War, Tomb Raider, entre otras

