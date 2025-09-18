AniMole 2025: Bandai Namco trae ediciones limitadas y exclusivas de colección

GENERANDO AUDIO...

Bandai presente en AniMole 2025/Foto: Es Hora de Golpear

La próxima edición de AniMole 2025 promete ser un festín para los fanáticos del anime y el coleccionismo. Del 26 al 28 de septiembre, el World Trade Center de la CDMX será sede de un evento donde Bandai Namco desplegará un pabellón lleno de productos exclusivos, actividades interactivas y lanzamientos que mezclan tradición con innovación.

Tamagotchi, un clásico que vuelve con fuerza

Tras alcanzar las 100 millones de unidades vendidas a nivel mundial, Tamagotchi llega a AniMole con novedades diseñadas para coleccionistas y nuevas generaciones:

Edición limitada Mametchi Robot y amigos: Tamagotchi Original en versión de colección, disponible únicamente en convenciones.

Mametchi Robot y amigos: Tamagotchi Original en versión de colección, disponible únicamente en convenciones. Tamagotchi Paradise: la nueva generación de mascotas virtuales, con sistema de zoom y más de 50,000 evoluciones posibles.

la nueva generación de mascotas virtuales, con sistema de zoom y más de 50,000 evoluciones posibles. Tama Lab: espacio interactivo con minijuegos, regalos sorpresa y charms exclusivos.

espacio interactivo con minijuegos, regalos sorpresa y charms exclusivos. Accesorios kawaii: mochilas, peluches y artículos inspirados en personajes emblemáticos.

Tamashii Nations: figuras premium

La línea Tamashii Nations también dirá presente con piezas de lujo para coleccionistas exigentes:

Novedades de Gundam Universe, Robot Spirits, Metal Robot y Metal Build.

El lanzamiento sorpresa: Chogokin Tamagotchi Robot, que fusiona la tradición con la innovación en el coleccionismo.

Hyper Yo-Yo: regreso con competencias

El clásico japonés Hyper Yo-Yo llega con:

Masterclass con expertos para aprender trucos.

Concursos de habilidades con premios exclusivos (playeras, cuerdas y stickers).

(playeras, cuerdas y stickers). Venta oficial de la línea Hyper Yo-Yo Accel durante AniMole.

Ultimate Legends y figuras de anime

La línea Ultimate Legends se expande:

Figuras de Demon Slayer, impulsadas por el éxito de la película reciente.

impulsadas por el éxito de la película reciente. One Piece se une como novedad a la colección, ampliando el universo de personajes disponibles.

Gashapon e IchibanKuji: tradición japonesa

Gashapon, recién reconocido con el Récord Guinness como la marca de juguetes en cápsula número uno del mundo con más de 220 millones de productos producidos en un año, estará presente con licencias como Dragon Ball, Digimon, Gundam, One Piece, Saint Seiya, Sanrio y más. IchibanKuji, la popular lotería de premios coleccionables, garantiza que cada participante se lleve un producto exclusivo.

Con estas actividades, AniMole 2025 se consolida como un punto de encuentro clave para la cultura pop japonesa en México, donde el coleccionismo, la nostalgia y la innovación se fusionan para crear experiencias únicas.

