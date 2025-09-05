AniMole 2025: invitados, costos, horarios, y toda la info para no perderte la convención anime del año

GENERANDO AUDIO...

¿Fan del anime? Debes asistir a esta convención. Foto: AniMole

Tras el éxito de La Mole Convention en marzo, la AniMole regresa más fuerte que nunca regresa del 26 al 28 de septiembre en el WTC CDMX. La versión de este año, promete celebrar el anime, manga y cultura japonesa con invitados de talla internacional, conciertos en vivo, paneles y experiencias únicas que los fans no querrán perderse.

¿Quiénes serán los invitados de la Animole 3?

Foto: AniMole

Entre los nombres más destacados está Amy Jo Johnson, la inolvidable Kimberly Hart, la Power Ranger Rosa de “Mighty Morphin Power Rangers”, que llegará a la convención para sesiones de fotos y autógrafos. Desde Japón, la lucha libre nipona se hace presente con Jyushin “Thunder” Liger y Maika, líderes de Empress Nexus Venus en Stardom, quienes estarán con sus fans el sábado 27 y domingo 28.

Foto: AniMole

El mundo de la animación japonesa también se luce con Hisashi Kagawa, veterano director y animador de “Sailor Moon”, “Pokémon”, “Soul Eater” y “Dragon Ball Super”, y el artista visual Genki Eguro, especializado en horror y lo oculto.

Desde Estados Unidos llega Scott Snyder, multipremiado escritor de cómics (“Batman”, “American Vampire”, “Swamp Thing”), y se une el aclamado ilustrador Jon J. Muth, con colaboraciones en “Moonshadow”, “Sandman” y “The Crow”. De Italia nos visita Alessandro Pastrovicchio, reconocido por su trabajo en “Topolino”, Disney-Marvel y “Uncle Scrooge”.

Foto: AniMole

AniMole 3 también contará con Shannon Bailey, directora de Todd McFarlane Productions, ofreciendo revisión de portafolios y consejos directos de la industria para los artistas interesados en mostrar su trabajo. Además, Bandai Namco y otras marcas icónicas estarán presentes para celebrar la cultura pop.

Doblaje y música: más de 40 actores y bandas en vivo

Más de 40 actores de doblaje participarán, incluyendo a Jesse Conde, Analiz Sánchez, Magda Giner, José Luis Orozco y Luis Manuel Ávila, quienes compartirán paneles, firmas y actividades especiales. La música en vivo estará presente con Anime Band, Los Shinigamis del Norte, Insulini y Los Espantasuegras, quienes tocarán y convivirán con los fans durante todo el fin de semana.

Foto: AniMole

¿Cuánto cuestan los boletos para la AniMole 3?

De acuerdo con el sitio oficial, puedes comprar la Preventa 3-Day Pass por un costo de mil 700 pesos (más cargos) para mayores de 12 años; este te permitirá asistir los tres días del evento.

Pases por día:

Viernes 26: 600 pesos

Sábado 27: 700 pesos

Domingo 28: 600 pesos

Pase para niños menores de 12 años: 150 pesos (acompañados de adulto con boleto pagado)

Niños menores de 1 metro no pagan, pero deben ir con adulto con entrada

Horarios:

Viernes 26: 12:00 – 21:00

Sábado 27: 10:00 – 21:00

Domingo 28: 10:00 – 20:00

Si deseas asistir a esta inolvidable versión de la AniMole, ya puedes adquirir tus boletos en el sitio de Boletia

Foto: AniMole

