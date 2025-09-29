GENERANDO AUDIO...

Así se vivió la Animole. Foto: AniMole

La Animole 2025 cerró con broche de oro este 28 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC de la Ciudad de México. Durante tres días (del 26 al 28) miles de asistentes se dieron cita para vivir una edición que superó expectativas en organización, ambiente y propuestas creativas, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de anime, cómic, cosplay y cultura pop en Latinoamérica.

Con stands coloridos y grandes figuras lució la Animole. Foto: UnoTV

Desde el primer día, los pasillos del recinto se transformaron en un mosaico de colores y texturas. Familias enteras, grupos de amigos y parejas desfilaron caracterizados como sus héroes favoritos. Entre los disfraces más repetidos aparecieron Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, Momo de Okarun, así como clásicos de los cómics y videojuegos como Zelda y Jinx de Arcane.

Este año, la mejora en iluminación y distribución de espacios permitió disfrutar aún más de la experiencia. Cada área estaba pensada para generar un ambiente inmersivo, lo que se tradujo en un recorrido más dinámico y fotogénico para los visitantes.

En la Animole, el cosplay no es solo para expertos, también para la familia

El cosplay fue uno de los grandes protagonistas. Además de la participación masiva de asistentes con trajes elaborados, se notó una curaduría más rigurosa en las competencias. Figuras reconocidas como Akelyz, Fanini y Lorraine Cosplay compartieron escenario, aunque la mesa más aplaudida fue la de Hiroto Nyaa.

Lo emocionante fue que no solo los expertos brillaron: padres, hijos y amigos sorprendieron con atuendos creativos que dieron vida a sus personajes favoritos, demostrando que la pasión por el anime y los videojuegos no tiene edad.

Entre las empresas invitadas, Bandai Namco volvió a convertirse en referente con su stand. Los visitantes disfrutaron de gachapones, Tamagotchis y hasta el regreso de los yoyos, reviviendo la nostalgia de varias generaciones. Además, se ofreció la oportunidad de armar tu propio Gundam y acceder a descuentos exclusivos.

Para la comunidad de Nación Gamer, la compañía dejó regalos especiales que serán sorteados en redes sociales, un detalle que reforzó la conexión con los fans.

Voces, artistas y música que marcaron la Animole

La Animole 2025 también brilló en el terreno artístico. Más de 40 actores de doblaje compartieron con el público, entre ellos Jesse Conde (Duende Verde en Spider-Man), Octavio Rojas (Knuckles en Sonic 2) y Luis Manuel Ávila (Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero).

El momento más esperado para los amantes del cómic fue la participación de Scott Snyder, guionista que revolucionó las historias de Batman.

La jornada se complementó con conciertos de Insulini y los Espanta Suegras, Los Shinigamis del Norte y Anime Band, quienes pusieron ritmo y energía al evento.

Al final, el consenso fue unánime, pues tanto usuarios como invitados y expositores, consideraron que la Animole 2025 dejó una experiencia más pulida, inmersiva y emocionante, y ya se espera con entusiasmo la próxima edición que promete superar lo visto este año.

