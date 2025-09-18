Anuncian nuevos títulos para Xbox Game Pass en septiembre

GENERANDO AUDIO...

Xbox Game Pass y la nueva variedad de juegos/ Foto: Microsoft

Xbox ha revelado la lista de juegos que se incorporarán a su catálogo de Game Pass durante el mes de septiembre, ofreciendo a los suscriptores una variedad de géneros y experiencias. Esta nueva oleada de lanzamientos refuerza el compromiso dela plataforma por mantener su oferta de entretenimiento digital fresca y atractiva para los jugadores de todo el mundo.

Este despliegue de juegos ofrece una gama variada para los suscriptores de Xbox Game Pass, desde títulos como Call of Duty: Modern Warfare III hasta aclamados indies como Hades, asegurando que haya algo para cada tipo de jugador

Novedades en el catálogo

El anuncio incluye una mezcla de juegos ya disponibles y futuros lanzamientos que llegarán a lo largo del mes, cubriendo tanto la nube como las consolas y PC. A continuación, el presenta el calendario de lanzamientos

Ya disponible

RoadCraft (Nube y Xbox Series)

Call of Duty: Modern Warfare III (Consola), For the King II (Consola), Overthrown (Game Preview) (Xbox Series) y Deep Rock Galactic: Survivor (Nube, PC y Xbox Series).

Frostpunk 2 (Nube y Xbox Series) y Wobbly Life (Nube,PC y Xbox Series)

Próximamente

19 de septiembre: Hades (Nube,Consola y PC)

Hades (Nube,Consola y PC) 22 de septiembre: Endless Legend 2 (Game Preview,PC)

Endless Legend 2 (Game Preview,PC) 23 de septiembre : Sworn (Nube, PC y Xbox Series)

: Sworn (Nube, PC y Xbox Series) 25 de septiembre: Peppa Pig: Worls Adventures (Nube, Pc y Xbox Series) y Visions of Mana (Nube, PC y Xbox Series)

Peppa Pig: Worls Adventures (Nube, Pc y Xbox Series) y Visions of Mana (Nube, PC y Xbox Series) 30 de septiembre: Lara Croft and the Guardian of Light (Nube, Consola y PC)

Lara Croft and the Guardian of Light (Nube, Consola y PC) 7 de octubre: Sopa-Tale of the Stolen Potato (Nube, Consola y PC)

Te recomendamos leer: