Avatar Legends se convierte en juego de peleas: tráiler, personajes y fecha revelados

Avatar Legends el nuevo título de lucha uno contra uno /Foto: Game Play Group

Durante el NYCC 2025, se presentó el primer adelanto de Avatar Legends: The Fighting Game, un título de lucha uno contra uno que reunirá personajes icónicos de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra. El tráiler sorprendió con animación 2D dibujada a mano y mecánicas dinámicas.

Qué ofrece el juego

El gameplay se basa en un sistema llamado flow system

que favorece el movimiento, combos fluidos y una jugabilidad estratégica. También contará con modo campaña con historia original para un jugador, además de soporte para crossplay entre plataformas.

Las plataformas confirmadas: Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5 y Xbox Series X/S. Se espera que el juego llegue en verano de 2026.

Producción y estilo visual

El juego está siendo desarrollado por el estudio Gameplay Group International, y llamó la atención su enfoque visual: toda la animación es trabajada en 2D dibujada a mano, buscando capturar el estilo visual característico de la franquicia.

