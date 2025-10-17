¡Battlefield 6 arrasa en ventas! EA confirma 7 millones de copias vendidas y 172 millones de partidas online

GENERANDO AUDIO...

Battlefield 6 ha despegado con fuerza en el mundo de los shooters, convirtiéndose en el título más exitoso de la saga hasta la fecha. Según Electronic Arts, el juego ha superado los 7 millones de copias vendidas y ha acumulado más de 172 millones de partidas online desde su lanzamiento.

Récords que hablan por sí solos

Estas cifras no solo destacan el éxito comercial del juego, también reflejan una recepción positiva por parte de la comunidad gamer. Analistas de Alinea Analytics estiman que más de la mitad de las ventas provienen de la versión para PC, especialmente a través de Steam, lo que subraya el retorno de la franquicia a su esencia más clásica.

Un regreso triunfal a la esencia de Battlefield

Tras el tropiezo de Battlefield 2042, EA ha logrado reconectar con los jugadores al ofrecer mapas dinámicos, un sistema de destrucción ambiental mejorado y un equilibrio renovado entre realismo y caos multijugador. Este enfoque ha sido clave para recuperar la confianza de la comunidad y atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

¿Qué sigue para Battlefield 6?

Con estos impresionantes números, la pregunta es: ¿qué sigue para Battlefield 6? La comunidad espera con ansias futuras actualizaciones, nuevos mapas y modos de juego que continúen ampliando la experiencia y mantengan el entusiasmo por el juego en niveles altos.

Resumen de logros de Battlefield 6

Ventas: Más de 7 millones de copias vendidas en los primeros días.

Más de 7 millones de copias vendidas en los primeros días. Partidas online: Más de 172 millones de partidas jugadas .

. Ingresos: Generó aproximadamente 350 millones de dólares en ingresos.

Generó aproximadamente 350 millones de dólares en ingresos. Plataformas: Disponible en PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Disponible en PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Modos de juego: Incluye modos como Conquista, Asalto, Escalada y el regreso del modo Portal.

