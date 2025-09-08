Black Mirror lanza su propia memecoin y confirma que la realidad es peor que la ficción

GENERANDO AUDIO...

Black Mirror siempre se ha burlado de cómo la tecnología devora a la humanidad… pero ahora la serie ha decidido convertirse en su propio episodio; pues la reconocida producción de Charlie Brooker acaba de lanzar una memecoin oficial llamada “$MIRROR“, acompañada de una plataforma Web3 que promete “recompensar a los fans por su fidelidad”.

Porque, claro, nada dice sátira futurista como un token digital que probablemente termine valiendo menos que un chiste de Twitter.

¿Qué es la $MIRROR de Black Mirror y quién está detrás?

La iniciativa no viene directamente de Brooker, sino de Banijay Rights, productora dueña de la marca Black Mirror, en colaboración con la empresa Web3 Pixelynx. Juntos lanzaron 7,000 NFT a 40 dólares cada uno, los cuales se agotaron en cuestión de horas. El plan es expandir la marca a un “universo interactivo” donde los fans puedan votar por portadas de cómics, desbloquear contenido y, por supuesto, invertir más dinero en productos digitales de dudosa utilidad.

black mirror launches a memecoin and all of crypto might be compromised. pic.twitter.com/TfggvlQO7D — Wayak (@Wayakart) September 8, 2025

En su comunicado, la empresa define al token $MIRROR como un “activo cultural” que fusiona entretenimiento, identidad y estatus social. Sí, básicamente lo mismo que criticaba el episodio “Nosedive”… pero convertido en modelo de negocio.

Tras esta acción, algunos fans celebraron la idea como una “nueva forma de interacción“, mientras que otros consideran que la franquicia cayó en la misma trampa que lleva años criticando. Para colmo, ya existe otra criptomoneda con el mismo nombre, lo que vuelve todo más confuso.

Lo cierto es que, entre promesas de mundos virtuales y el olor a especulación, $MIRROR parece más un chiste cruel que un homenaje a la serie. Al final, el resultado es tan absurdo que podría ser, literalmente, un episodio de Black Mirror.

