¡Boom! Call of Duty tendrá película, Activision y Paramount están detrás del proyecto

Se tratará de una película live action. Foto: Call of Duty/Facebook

¡Confirmado! Call of Duty, sin duda una de las franquicias de videojuegos más grandes de todos los tiempos, tendrá su adaptación al cine con una película live action.

Fue este martes cuando Paramount y Activision confirmaron una colaboración histórica para llevar la saga de shooters a la pantalla grande.

Sí, lo que muchos fans soñaban desde las primeras partidas en Modern Warfare o Black Ops por fin se hará realidad y aquí, con información de primera mano, te contamos los detalles.

Activision y Paramount, una alianza explosiva para Call of Duty

Paramount, compañía de Skydance y que es responsable de éxitos como Top Gun: Maverick, firmó un acuerdo cinematográfico con Activision para desarrollar, producir y distribuir la primera película de Call of Duty.

El plan es claro: crear una experiencia épica que respete la esencia del videojuego y que, al mismo tiempo, atrape a nuevos públicos.

No es cualquier movimiento: la saga lleva más de 20 años marcando tendencia en la cultura gamer, ha vendido más de 500 millones de copias y ha sido la serie de videojuegos más vendida en Estados Unidos durante 16 años consecutivos.

Una verdadera fuerza de la industria que ahora quiere conquistar Hollywood.

Los jefes hablan

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, dejó ver su lado gamer al compartir lo que significa este proyecto:

“Como fan de toda la vida de Call of Duty, este es un sueño hecho realidad. Hemos pasado incontables horas en campañas desde el título original hasta Modern Warfare y Black Ops. Ahora tenemos la responsabilidad de honrar ese legado y lo haremos con el mismo compromiso que pusimos en Top Gun: Maverick” David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount

Por su parte, Rob Kostich, presidente de Activision, aseguró que esta alianza busca transmitir al cine la acción visceral y las historias intensas que han definido a la franquicia:

“Con Paramount hemos encontrado un socio fantástico para llevar Call of Duty a la gran pantalla. La película honrará y ampliará lo que hizo grande a esta saga, y nuestro objetivo es ofrecer una experiencia que nuestra comunidad adore y que también emocione a los nuevos fans” Rob Kostich, presidente de Activision

El futuro en la mira

Aunque aún no hay detalles sobre director, elenco o fecha de estreno, Paramount y Activision prometen una adaptación cinematográfica que combine lo mejor del ADN de Call of Duty con el músculo de un blockbuster Hollywood.

Lo cierto es que, tras más de dos décadas de campañas inolvidables, enfrentamientos en línea y momentos que se quedaron tatuados en la memoria de los fans del shooter, la franquicia ahora prepara su asalto más ambicioso: conquistar la pantalla grande.

¿La trama será de chill o una auténtica misión en Modo Dios? Mantente al tanto en nuestros canales de las noticias relacionadas a la historia, el cast y hasta quien dirigirá la película de Call of Duty.

