Calendario gamer septiembre 2025: checa qué videojuegos llegan este mes
Septiembre llega cargadito y los gamers tenemos de qué hablar, desde aventuras épicas que te harán recorrer mundos imposibles hasta shooters que pondrán a prueba tus reflejos, este mes las consolas y PC se llenan de estrenos que prometen horas de juego y memes infinitos.
Mientras te preparas y evalúas qué títulos se agregarán a tu biblioteca, te contamos cuáles son los juegos que, hasta el momento, figuran como algunos de los más esperados de este mes.
Videojuegos más esperados para el calendario gamer septiembre 2025…
Hollow Knight: Silksong, secuela de uno de los indies más aclamados de la última década. Fans de Metroidvania y speedruns están al pendiente.
NBA 2K26, con una nueva temporada del mejor basketball del mundo y Siempre uno de los deportivos más vendidos; la nueva entrega es una de las que más expectativas ha creado.
Borderlands 4, una de las sagas shooter-looter más importantes y populares; hay alta expectación por nuevas armas, personajes y por el modo cooperativo.
Silent Hill f, el hype por la saga continúa, esta vez con un enfoque distinto, pero con la misma esencia de terror del Survival Horror más famoso de Konami que se ve impulsado por el remake de Silent Hill 2.
EA Sports FC 26, porque los Fifas no se pueden quedar atrás, es el nuevo título de FIFA renombrado; indispensable con tantos acontecimientos por venir en el mundo del futbol.
LEGO Voyagers y LEGO Party, los videojuegos de la marca danesa siguen siendo atractivos tanto para niños como coleccionistas; buen contenido casual y cooperativo.
Skate, el reboot de un clásico; importante para los fans de juegos de deportes extremos y nostalgia gamer.
Dying Light: The Beast, próxima entrega para uno de los survival zombies más exitosos; atractivo para jugadores de acción y mundo abierto.
Star Wars Outlaws, para Switch 2, este título de la saga creada por George Lucas llega a la consola de Nintendo con hype por narrativa y universo expandido.
Cronos: The New Dawn, otro que los fans del Survival Horror tienen en la mira. De Bloober Team, el estudio responsable del revival de Silent Hill, este videojuego en tercera persona lleno de acción tiene potencial para hacerse un título de culto muy pronto.
Lista de lanzamientos de videojuegos para el calendario gamer septiembre de 2025
Pues ya, basta de tanto texto y mejor checa lanzamientos y estrenos previstos para este mes…
2 de septiembre:
- Blade and Soul Heroes – PC
- Metal Eden – PS5, PC, XSX/S
3 de septiembre:
- Hirogami – PS5, PC
4 de septiembre:
- Hell Is Us – PC, PS5
- NBA 2K26 – PC, PS5, XSX/S
- Hollow Knight: Silksong – PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, XSX/S
- Star Wars Outlaws – Switch 2
- Indiana Jones and the Great Circle ‘The Order of Giants’ DLC – PC, PS5, XSX/S
5 de septiembre:
- Shuten Order – Switch, PC
- Cronos: The New Dawn – PS5, XSX/S, PC, Switch 2
- Everybody’s Golf: Hot Shots – PS5, PC, Switch
- Daemon X Machina: Titanic Scion – PS5, PC, Switch 2, XSX/S
- Terminator 2D: No Fate – PS5, XSX/S, Xbox One, PS4, Switch, PC
9 de septiembre:
- Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge DLC – PS5, PC, XSX/S
10 de septiembre:
- Garfield Kart 2: All You Can Drift – PC, PS5, Switch, XSX/S
12 de septiembre:
- Borderlands 4 – PS5, PC, XSX/S, Switch 2
15 de septiembre:
- LEGO Voyagers – PS, Switch, XSX/S, PC
- Little Witch in the Woods – PC
16 de septiembre:
- Skate – PC, PS, Xbox
18 de septiembre:
- Frostpunk 2 – PS5, XSX/S
19 de septiembre:
- Trails in the Sky 1st Chapter – PS5, PC, Switch, Switch 2
- Dying Light: The Beast – PS4/5, PC, Xbox One, XSX/S
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree – PC, PS5, XSX/S, Switch
23 de septiembre:
- Slime Rancher 2 – PC, PS5, XSX/S
- Baby Steps – PC, PS5
25 de septiembre:
- Sonic Racing: Crossworlds – PC, PS, Xbox, Switch
- Silent Hill f – PC, PS5, XSX/S
26 de septiembre:
- EA Sports FC 26 – PC, PS4/5, Switch, Switch 2, Xbox One, XSX/S
- Pac-Man World 2 Re-PAC – PS, Xbox, Switch, PC
- Hotel Barcelona – PS5, PC, XSX/S
- Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian – PS4/5, PC, Switch
30 de septiembre:
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition – PS5, PC
- Nicktoons and the Dice of Destiny – PC, Switch, PS5, XSX/S
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – PC, Switch 1/2, PS5/4, XSX/S
- LEGO Party – PC, Switch, PS, Xbox
¿Qué vas a armar? ¿Cuál nos faltó? ¿Cuál es tu favorito del calendario gamer septiembre 2025?