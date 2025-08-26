“Chainsaw Man” se apodera de Crunchyroll con dos películas recopilatorias: ¿estás listo para revivir la locura?

GENERANDO AUDIO...

Pochita estaría orgulloso. Foto: Crunchyroll

El famoso servicio de streaming Crunchyroll, prepara a los fans de “Chainsaw Man” para un septiembre lleno de acción demoníaca con dos películas recopilatorias de larga duración que condensan la primera temporada del anime. Este maratón cinematográfico sirve como calentamiento antes del estreno en cines de “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze“, que llegará a México y Latinoamérica el 30 de octubre, gracias a Sony Pictures.

¿Qué nos traen estas compilaciones de “Chainsaw Man”?

Las películas que llegarán a Crunchyroll son “Chainsaw Man – The Compilation: Parte I y Parte II“, y no solo reúnen episodios de la serie original: también incluyen contenido completamente nuevo bajo el título Chainsaw Days, inspirado en los capítulos extra del manga. Con más de 30 millones de copias vendidas, el fenómeno creado por Tatsuki Fujimoto continúa expandiéndose gracias a la animación de MAPPA, estudio detrás de éxitos como Jujutsu Kaisen y Attack on Titan Final Season.

Parte I: Denji lucha por sobrevivir como cazador de demonios mientras intenta pagar la deuda de su difunto padre. Con la ayuda de Pochita, el Demonio Motosierra, se enfrenta a la peligrosa vida que los yakuza le imponen. Pero cuando parecía que nada podía empeorar, una inesperada llamada lo arrastra aún más al abismo.

Parte II: Transformado completamente en el “Chainsaw Man”, Denji encara a enemigos más salvajes, incluyendo al temible Demonio Eternidad. Tras la épica batalla, la División Especial 4 de Seguridad Pública se prepara para una fiesta de bienvenida mientras Denji cumple con promesas personales que no se vio venir.

En su país de origen, la Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc se estrenará el 19 de septiembre, incluso en versión IMAX en 61 salas. Antes del estreno, ABEMA presentará un programa especial con invitados como Kikunosuke Toya (voz de Denji) y el músico Kenshi Yonezu, quien interpretará los temas de apertura y cierre.

La versión resumida del anime también se transmitirá ese mismo día, con un cortometraje exclusivo llamado Chainsaw Biyori, inspirado en los capítulos extra. Para quienes no están en Japón, otras plataformas ofrecerán la versión condensada a partir del 12 de septiembre, mientras que el estreno en cines estadounidenses se prevé para el 29 de octubre de 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]