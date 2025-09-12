Comedy Central retiró el episodio de South Park que parodiaba a Charlie Kirk, tras su asesinato

GENERANDO AUDIO...

South Park es conocido por su sátira política/ Foto: Comedy Central

Un episodio de South Park que se burlaba del activista de derecha y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue retirado de la programación de Comedy Central después de que el político fuera asesinado el miércoles en un evento en Estados Unidos. El capítulo, titulado Got a Nut, aún permanece disponible bajo demanda en Paramount+, pero ya no se emitirá en televisión.

El episodio en cuestión

El capítulo, titulado “Got a Nut”, se estrenó el 6 de agosto como parte de la temporada más reciente de South Park. La trama arranca con Clyde Donovan lanzando un pódcast en el que repite posturas provocadoras y frases cargadas de ataques hacia lo que él llama “estudiantes woke”.

Decidido a llevar la confrontación más lejos, Donovan instala una mesa en la Escuela Primaria de South Park con el objetivo de desafiar a sus compañeros y “destruir a los liberales” que se atrevan a rebatirlo frente al micrófono. Esta dinámica reproduce de manera satírica el estilo de confrontación política que el propio Charlie Kirk había adoptado en la vida real con su organización, Turning Point USA

Contexto del asesinato

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras participaba en un evento universitario en Utah como parte de su gira American Comeback Tour de Turning Point USA, organización que cofundó. La policía lo ha calificado como un ataque dirigido, y el FBI difundió imágenes del presunto responsable huyendo desde el tejado desde donde se efectuó el disparo.

La respuesta pública

Aunque Comedy Central canceló la retransmisión, Paramount+ mantiene el episodio en su catálogo.

En entrevistas previas, Kirk había señalado que consideraba su aparición en la serie como un “honor”, destacando que South Park es un “ofensor de iguales oportunidades” y que lo interpretaba como una muestra de la relevancia cultural de su movimiento. En redes sociales, incluso apareció una imagen de Cartman caracterizado como Kirk compartida por cuentas relacionadas con The Charlie Kirk Show.

South Park y la sátira política

No es la primera vez que los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, generan controversia al ridiculizar figuras políticas. En julio, Parker llegó a bromear en Comic-Con con una “disculpa” a Trump por los chistes emitidos en la apertura de la temporada 27. La Casa Blanca respondió entonces describiendo a South Park como un “show de cuarta categoría que lucha por llamar la atención”.