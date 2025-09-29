Concurso de cosplay en Animole 2025: así se vivió la pasarela geek en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El cosplay mexa demostró ser de alto nivel. Foto: Animole

El último día de Animole 2025 tuvo como plato fuerte el esperado concurso de cosplay, celebrado el domingo 28 de septiembre en el Mega Auditorio del World Trade Center (WTF) de la Ciudad de México (CDMX). Con un cupo limitado a 30 participantes, los asistentes fueron testigos de un desfile lleno de creatividad, talento y pasión por los personajes de anime, cómics y videojuegos.

La dinámica fue sencilla, pero exigente. Cada cosplayer debía mostrar su atuendo en un lapso máximo de un minuto sobre el escenario, sin performances ni efectos especiales. Lo que realmente contaba era la calidad del traje, la fidelidad al personaje y, sobre todo, el esfuerzo detrás de cada detalle.

Desde temprano, los pasillos se llenaron de emoción con las preselecciones y el “pre-jueceo”, donde el jurado evaluó el trabajo manual de cada competidor. El requisito indispensable era que los atuendos fueran elaborados en su mayoría por los propios participantes.

¿Quién ganó el concurso de cosplay de la Animole 2025?

Entre los concursantes destacaron caracterizaciones que hicieron vibrar al público: Ryuk, el shinigami de “Death Note”; Noelle de “Genshin Impact”; una imponente armadura de Rathalos de “Monster Hunter”; y la poderosa Sister of Battle del universo “Warhammer 40K”. Cada uno recibió fuertes ovaciones de los más de miles de asistentes que abarrotaron el recinto.

Tras una noche llena de tensión y aplausos, el jurado dio su veredicto:

1er lugar: Ryuk (“Death Note”), quien se llevó mil, 500 dólares, trofeo y reconocimiento. En redes sociales, los fans coincidieron en que el premio fue “más que merecido”

Ryuk (“Death Note”), quien se llevó mil, 500 dólares, trofeo y reconocimiento. En redes sociales, los fans coincidieron en que el premio fue “más que merecido” 2do lugar: un oscuro y detallado Pinocho de “Life of Pi”, con 750 dólares y trofeo

un oscuro y detallado Pinocho de “Life of Pi”, con 750 dólares y trofeo 3er lugar: la guerrera Adepta Sororita de “Warhammer 40K”, con 500 dólares y trofeo

La pasarela dejó claro que el cosplay en México no solo es un hobby, sino un arte que evoluciona con cada convención. El concurso cerró entre aplausos y selfies, confirmando que Animole sigue siendo un semillero de talento y un escaparate de la cultura pop en toda su expresión.

