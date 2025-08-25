¡Confirmado! Gorillaz invade Fortnite Festival como headliners de la Temporada 10
Ya les habíamos dado un adelanto, Gorillaz, tal vez la banda virtual más popular en el mundo, se convierte en Ícono de la Temporada 10 de Fortnite Festival.
Con esto, Noodle, 2-D, Russel Hobbs y Murdoc Niccals llegarán el 26 de agosto con atuendos, música y hasta un escenario especial que promete romperla dentro del juego de Epic Games.
Nuevo escenario principal inspirado en Gorillaz
Con la info ya confirmanda, podemos mencionar que el Fortnite Festival estrena un escenario principal que mezcla la vibra de Plastic Beach con la jungla de concreto.
Los gamers encontrarán edificios imponentes, un tren urbano y grafitis que hacen sentir a la banda como en casa.
Habrá atuendos de Noodle y 2-D en la tienda para la Temporada 10 de Fortnite Festival
Los fans podrán conseguir el lote Noodle & 2-D en la tienda de Fortnite, disponible hasta el final de la Temporada 10.
A detalle, este paquete incluye atuendos, accesorios y la pista de improvisación “DARE”. Además, durante toda la temporada también estará disponible el clásico “Clint Eastwood”, el primer gran hitazo de Gorillaz.
[ASÍ TE LO ADELANTAMOS: ¿Gorillaz en el Fortnite Festival? Filtraciones ya dieron fecha de su participación]
Pase musical con más recompensas
Por otro lado, el pase musical de la Temporada 10 desbloquea atuendos y canciones al ganar PE en cualquier modo de Fortnite.
Al comprarlo, los jugadores recibirán automáticamente el atuendo de Russel y, como recompensa final, el atuendo de Murdoc.
Por si esto fuera poco, hacia el cierre de la temporada también se desbloqueará la improvisación de “On Melancholy Hill”, otro de los himnos de Gorillaz.
Ok, mucha música y demás, pero ¿habrá mejoras en la jugabilidad?
Así dicen las fuentes oficiales, la temporada 10 no solo se trata de contenido musical. Epic Games ajustó la jugabilidad del Festival para mejorar la experiencia:
- Notas “buenas” más claras en pantalla
- Diseño optimizado de notas liberadas para mayor precisión
- Nueva opción para ordenar canciones en la biblioteca por duración o intensidad
- Ahora, puedes rasguear durante la afinación, facilitando calibrar la guitarra
Recuérdalo y prepárate, porque será mañana, martes 26 de agosto de 2025, cuando la isla se llenará de música, skins y mucho estilo animado.