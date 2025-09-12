Convocatoria: “Game Jam Día de Muertos 2025” invita a crear juegos con identidad cultural

GENERANDO AUDIO...

Game Jame Día de Muertos 2025/ Foto: Mermelada de Juegos

La Game Jam Día de Muertos 2025 abre su convocatoria para estudiantes, creativos y desarrolladores de todas las edades que quieran unir su talento para diseñar experiencias lúdicas que celebren la tradición mexicana del Día de Muertos y reflexionen sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural.

Este evento se realizará en formato virtual del 29 de septiembre al 1 de noviembre de 2025, a través de la plataforma Discord, y es totalmente gratuito.

¿Qué es la Game Jam Día de Muertos?

Se trata de una iniciativa impulsada por el colectivo independiente Mermelada de Juegos, que busca reunir equipos multidisciplinarios durante ocho semanas para crear videojuegos, juegos de mesa, de rol, de patio o actividades artísticas relacionadas con la memoria cultural.

Cada equipo contará con la asesoría de especialistas en conservación del patrimonio desarrollo de juegos, garantizando un cruce entre tradición y creatividad digital.

¿Quiénes pueden particpar?

La convocatoria está abierta a:

Estudiantes y especialistas en antropología, historia, derecho, gestión cultural y disciplinas afines .

. Comunidades creativas y tecnológicas: diseño de juegos, arte gráfico, narrativa, programación, informática.

diseño de juegos, arte gráfico, narrativa, programación, informática. Artistas de sonido y música, así como personas aficionadas al desarrollo de juegos de cualquier parte del mundo.

Fechas clave

Inicio del evento: 29 de septiembre de 2025

Cierre y exhibición de proyectos: 1 de noviembre de 2025

Duración: ocho semanas de trabajo colaborativo.

¿Cómo participar?

El registro se realiza en línea: