Cosplay, el arte de ser tu personaje favorito: lo que debes saber de su día mundial

GENERANDO AUDIO...

Hacer un cosplay lleva dedicación, amor y dinero. Foto: CCXPMX 2025

El mundo geek también tiene sus propias efemérides y una de las más esperadas es el Día Internacional del Cosplay, la fecha en la que miles de fans conmemoran mundialmente sus transformaciones en héroes, villanos o waifus inolvidables. Pero ojo, no se trata solo de disfrazarse: el cosplay es un ritual de creatividad, pasión y cultura pop que ya forma parte del ADN gamer y otaku.

¿Qué es el cosplay y por qué es diferente a un disfraz?

Decir que el cosplay es un simple disfraz es como decir que un speedrun es lo mismo que pasar un juego “normal”. El cosplay no se limita a ponerse una peluca o un traje: es meterse en la piel del personaje, replicar sus gestos, su actitud y hasta su esencia. Un buen cosplayer no solo luce como su héroe o villano favorito, lo interpreta como si hubiera salido de la pantalla.

El término nace de la mezcla entre costume (traje) y play (actuar), y en Japón se volvió un movimiento cultural que conecta al fan con el universo que ama. Por eso, cuando alguien hace cosplay de, digamos, un personaje de “League of Legends”, no basta con vestir igual: también se espera que pose, hable o incluso interactúe como lo haría Vi o Jinx en el juego.

¿De dónde salió el Día del Cosplay?

El origen de esta celebración tiene más teorías que un foro de Reddit. Algunos aseguran que todo comenzó en Tokio, allá por los años 70, con reuniones improvisadas de fans que mostraban sus atuendos inspirados en anime y manga. Poco a poco esas quedadas explotaron y cruzaron fronteras hasta convertirse en un fenómeno global.

La otra versión es más reciente: según Código Esports, en 2010 la cosplayer estadounidense Jennifer Alice propuso en Facebook (Cosplay International Day) elegir una fecha oficial para la comunidad. El día ganador fue el 27 de agosto, justo porque no chocaba con convenciones importantes. Y desde entonces, ese día se convirtió en la excusa perfecta para que el mundo se vista de cultura pop.

Cosplayers famosos que vale la pena mencionar en el Día del Cosplay

Si hablamos de referentes, nombres como Yaya Han, Jessica Nigri o Enji Nigh (quien ha venido varias veces a nuestro país) se volvieron leyendas en convenciones internacionales. En México, San Chan Claudia, Narumei Chan, y Pam vs the world, demostrado que la región también tiene nivel para competir.

Hoy, el cosplay es mucho más que un pasatiempo, es arte, performance y comunidad. Desde armaduras hechas con cartón hasta props que parecen salidos de un estudio de Hollywood, todo cabe en este universo. El Día del Cosplay es, al final, la mejor excusa para recordar que en algún rincón del mundo siempre habrá alguien listo para encarnar a su personaje favorito.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]