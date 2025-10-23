¿Cuáles son los disfraces que más veremos del mundo geek y la cultura pop este 2025?

GENERANDO AUDIO...

Este Halloween 2025 promete ser una pasarela del multiverso, pues disfraces de personajes del anime, videojuegos, series, música y hasta memes virales se cruzarán en las calles, en las fiestas y en los eventos de este Día de Muertos. Este año, el toque K-pop, el cine de terror y los íconos de la cultura pop se mezclan en un desfile donde todo se vale.

A continuación, te mostramos los disfraces que más se verán este año, divididos por universos (y con algunos imprescindibles que no pueden faltar si quieres destacar).

¿Cuáles son los disfraces que veremos este Halloween 2025?

Tal como ya habíamos mencionado, el fenómeno KPop Demon Hunters encabeza las tendencias de Halloween 2025, según Google Trends. Sus integrantes, Rumi, Zoey y Mira, Jinu, junto con los Saya Boys y Derpy, serán una de las opciones más buscadas entre los fans de la cultura coreana. Sus trajes con estética futurista, demoníaca y llena de brillo prometen arrasar en TikTok.

A la par, personajes de DanDaDan y Demon Slayer junto con los Labubu, prometen tocar a la puerta de tu casa pidiendo dulces.

Terror y cine de culto

Este año vuelve el gusto por lo oscuro. Figuras del horror moderno como The Grabber de El Teléfono Negro, Pennywise (It), Melina y el infame Ed Gein, el asesino real que inspiró clásicos del cine y estrena serie en Netflix, estarán presentes.

También regresan los monstruos clásicos: vampiros, momias, monjas, diablos y fantasmas con sábanas nunca pasan de moda.

Del lado del cine de culto, Donnie Darko con su icónico conejo ha sido una de las búsquedas más populares de TikTok.

Superhéroes y villanos del cómic

En el universo de los cómics, Nightwing, el exrobin más sabroseado de DC (junto con StarFire y Raven) y los integrantes de Los 4 Fantásticos, se llevan los reflectores. Pero hay más, el éxito de Invincible impulsará disfraces del propio héroe, Omni-Man y Atom Eve.

No podían faltar Superman y Supergirl, clásicos que este año regresan con fuerza gracias a las nuevas producciones de DC. Además, la fiebre de Marvel Zombies llevará a muchos a combinar superhéroes con maquillaje de muertos vivientes, podríamos ver a Wanda, Capitán América y Namor en sus versiones zombificadas.

Videojuegos

Los fans del gaming tendrán un abanico conformado por Chicken Jockey, directamente desde Minecraft, será uno de los favoritos por su toque divertido. Asimismo, el terror gamer no se queda atrás con la Enfermera y la Cabeza de pirámide de Silent Hill prometen dar miedo (y estilo). Y claro, los personajes de Fortnite siguen dominando el multiverso gamer de Halloween.

Cultura pop y clásicos que no fallan

En el lado más ligero, Chimuelo de “Cómo entrenar a tu Dragón”, seguirá reinando entre los disfraces familiares. También destacan Glinda y Elphaba de Wicked, especialmente tras el estreno de la nueva película; aunque han pasado ya un tiempo desde su estreno, en redes sociales, disfraces de El Juego del Calamar y Monster High se encuentran presentes.

Otros disfraces inesperados, pero virales, serán El Lorax, Hamilton, Lilo & Stitch, Taylor Swift y Travis Kelce (el dúo pop del momento) y como disfraz muy random Doña Florinda, quien según varios es “la villana del año”.