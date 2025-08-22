DanDaDan ofrece disculpas a X Japan por similitudes en canción “Hunting Soul”

GENERANDO AUDIO...

El anime reconoció las similitudes. Foto: DadaDan X/Gettyimages

Lo que debía ser uno de los momentos más épicos del anime “DanDaDan” terminó convirtiéndose en una disculpa oficial hacia la icónica banda X JAPAN debido a la similitud de una canción utilizada en un capítulo con una del grupo japonés. El asunto escaló tanto que hasta YOSHIKI, líder de la banda, se vio involucrado y el comité del anime tuvo que salir a disculparse públicamente.

DanDaDan puede contra fantasmas y aliens, pero no contra demandas

El 22 de agosto, la cuenta oficial de “DanDaDan” en X compartió un comunicado donde el comité de producción reconoció no haber informado previamente a YOSHIKI sobre la inspiración del tema para crear “Hunting Soul”, (canción con la cual se asoció a la banda por su parecido). Señalaron que su objetivo era capturar la pasión y fuerza de X JAPAN para intensificar la narrativa del anime, pero admitieron que la falta de comunicación generó una preocupación innecesaria.

El equipo confirmó que ya habló directamente con YOSHIKI, además de iniciar conversaciones sobre derechos y permisos. También adelantaron que, a raíz de esta polémica, se están considerando posibles colaboraciones creativas con el músico en un futuro cercano.

“Nos gustaría ofrecer nuestras más sinceras disculpas por causar preocupación a todos con respecto a la canción “Hunting Soul” del anime de televisión “Dandadan”. Esta canción fue creada con el objetivo de expresar la misma pasión que YOSHIKI y X JAPAN, a quienes todo el equipo de producción respeta mucho, en el anime, y con el objetivo de una dirección musical que coincida con la historia y las escenas del anime “Dandadan”, al mismo tiempo que aumenta aún más la calidad del trabajo. Sin embargo, nos disculpamos sinceramente con Yoshiki y X Japan por la preocupación que les causó al no brindarles una explicación previa. Asimismo, estamos llevando a cabo conversaciones constructivas con todas las partes involucradas sobre los derechos. Ya hemos hablado con YOSHIKI sobre este asunto y estamos aprovechando esta oportunidad para considerar juntos iniciativas creativas para el futuro. Nos gustaría ofrecer una vez más nuestras más profundas disculpas a YOSHIKI, X JAPAN y todos sus fans, así como a los fans de Dandadan y a todos los involucrados en el proyecto, por causar preocupación y esperamos que continúen apoyando este trabajo con amabilidad”. Comité de producción del anime “Dandadan”

¿Cúal es la canción por la que DanDaDan debe pedir disculpas a X Japan?

La canción “Hunting Soul“, interpretada dentro de la historia por la banda ficticia Hayashi, se reproduce en una de las escenas más intensas de la segunda temporada, cuando Momo Ayase y Okarun intentan exorcizar a Jiji, su amigo poseído por el yokai “Mal de Ojo”. Usuarios en redes destacaron que la pieza transmitió perfectamente la energía de la escena, aunque las similitudes con “Kurenai” de X JAPAN no pasaron desapercibidas.

Tras la polémica, “Hunting Soul” fue retirada de algunas plataformas japonesas por preocupaciones de derechos de autor, aunque por ahora sigue disponible en transmisiones internacionales

¿De qué trata DanDaDan?

El anime sigue la historia de Momo Ayase y Okarun, dos estudiantes que se ven arrastrados a un mundo lleno de lo paranormal: alienígenas, espíritus y yokais. Entre batallas sobrenaturales, poderes inesperados y un toque de comedia, la serie mezcla acción, misterio y humor, convirtiéndose en uno de los títulos más comentados de la temporada.

El día de ayer terminó el arco de “Mal de Ojo”, ahora los fans verán la adaptación e introducción de un personaje un poco controversial, pues es el amado y odiado Kinta Sakata

