Danny Trejo exige un remaster de Fallout: New Vegas y propone a Bethesda Softworks a actuar

GENERANDO AUDIO...

Dany Trejo menciona considerar un remaster de Fallout New Vegas/Foto: Uno TV

La estrella del cine de acción Danny Trejo ha alzado la voz en nombre de los fans de Fallout: New Vegas, instando a Bethesda Softworks a entregar lo que considera una demanda histórica: un remaster digno del título. Según el post en redes vinculado al artículo de IGN, Trejo reclamó:

“Remaster New Vegas Boss!”

¿Por qué Trejo y por qué ahora?

Trejo, orgulloso jugador de la serie Fallout, compartió su petición justo antes de lo que se conoce como “Fallout Day”, una fecha simbólica para la comunidad y en la que se esperaba un anuncio importante de Bethesda. La demanda surge tras años de rumores, promesas incumplidas y la enorme expectativa que aún rodea al juego original de 2010.

El actor ve en su propio papel una plataforma para amplificar el clamor colectivo: la comunidad lleva décadas esperando que Fallout: New Vegas reciba un trato digno en la era moderna, con mejoras visuales, compatibilidad contemporánea y, sobre todo, el respeto de su legado.

Qué implicaría un remaster de New Vegas

Las peticiones clave de los fans y de Trejo incluyen:

Mejora gráfica sustancial : texturas, iluminación, rendimiento nativo en 60 fps o más.

: texturas, iluminación, rendimiento nativo en 60 fps o más. Compatibilidad actual : soporte para nuevas plataformas (PS5, Series X|S, PC moderno).

: soporte para nuevas plataformas (PS5, Series X|S, PC moderno). Conservación de narrativa y exageración de modulación : mantener el humor, la libertad del RPG y la ambientación posapocalíptica.

: mantener el humor, la libertad del RPG y la ambientación posapocalíptica. Incorporación de mejoras en calidad de vida (UI, resolución, controles remapeables).

(UI, resolución, controles remapeables). Trejo considera que Bethesda tiene la oportunidad de capitalizar esta constante demanda y revitalizar una de sus IP más queridas.

¿Y Bethesda? ¿Qué tan probable es el proyecto?

Aunque Bethesda no ha hecho un comunicado oficial al respecto, el hecho de que una figura pública y de peso como Danny Trejo se involucre añade presión. Para la empresa, responder a esta petición podría significar:

Generar buen will entre la comunidad hardcore de jugadores.

Revivir ventas mediante un título que ya cuenta con base sólida de fans.

Marcar un precedente de cómo gestionar IPs clásicas en la nueva generación .

. Sin embargo, también implica costos, recursos y la decisión estratégica de enfocarse en nuevos lanzamientos (como Starfield 2, etc.).

Te recomendamos leer: