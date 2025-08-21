¡Delicia armable! Así es el set de LEGO de Willy Wonka

GENERANDO AUDIO...

Llega a la fábrica de chocolates más famosa. Foto: Lego

LEGO sigue conquistando los corazones de los fans adultos con sets icónicos basados en películas, y esta vez le tocó el turno a “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate”. El set, parte del programa LEGO Ideas, transporta a los constructores a la mágica fábrica de chocolate de Wonka con detalles que harán vibrar la nostalgia.

¿Qué trae el set y cómo es el set de LEGO de Willy Wonka?

El set consta de 2025 piezas y está recomendado para mayores de 18 años. Recrea la fábrica de chocolate de Willy Wonka, incluyendo la cascada de chocolate, el barco Wonkatania, árboles de caramelo, un puente sobre el río de chocolate y una puerta secreta que conduce a la oficina de Wonka. La cascada tiene un mecanismo oculto que permite que el chocolate fluya al girar un dial, añadiendo un toque interactivo al set.

Incluye 9 minifiguras: Willy Wonka, Charlie Bucket, Abuelo Joe, Augustus Gloop, Mike Tevé, Violeta Beauregarde, Veruca Salt y dos Oompa Loompas, perfectas para recrear las escenas más emblemáticas de la película de 1971.

Arma tu propio Oompa Loompas. Foto: Lego

¿Cuándo sale a la venta el set LEGO Willy Wonka?

El set estará disponible exclusivamente en LEGO Store a partir del 18 de septiembre por cinco mil,499 pesos, sin opción de reserva previa. Este set no solo destaca por su tamaño y colores vibrantes, sino por capturar la esencia de la película clásica, haciendo que cualquier adulto fan de Lego y de la película quiera tenerlo en su colección.

Descubre la magia detrás de las recetas secretas. Foto: Lego

Parte del programa LEGO Ideas, este set demuestra una vez más cómo los fans pueden transformar sus diseños en sets oficiales, uniéndose a otros títulos basados en películas como “Pesadilla antes de Navidad”.

En el sitio, consiguió 1924 puntos

Así luce el set. Foto: LEGO

