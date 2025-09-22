GENERANDO AUDIO...

Demon Slayer es la película de anime más taquillera de la historia/Foto: Ufotable

Demon Slayer ha conseguido otro increíble éxito de taquilla al alcanzar los 555 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndola en la película de anime más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial.

Esta situación generó impacto para los principales estudios de cine, así como para las cadenas de exhibición y productores, al señalar una ralentización en la asistencia a las salas durante las semanas centrales de septiembre.

Las 10 películas japonesas más taquilleras de todos los tiempos son animadas

Demon Slayer : Castillo infinito-555 millones de dólares (Ufotable)

: Castillo infinito-555 millones de dólares (Ufotable) Demon slayer: Tren Mugen-506.5 millones de dólares(Ufotable)

Tren Mugen-506.5 millones de dólares(Ufotable) Tu nombre- 405.3 millones de dólares (CoMix Wave Films)

405.3 millones de dólares (CoMix Wave Films) H echo desaparecer – 395.6 millones de dólares (Estudio Ghibli)

– 395.6 millones de dólares (Estudio Ghibli) Asumir- 323.6 millones de dólares (CoMix Wave Films)

323.6 millones de dólares (CoMix Wave Films) El niño y la garza – 279 millones de dólares (Estudio Ghibli)

– 279 millones de dólares (Estudio Ghibli) El primer mate – 279 millones de dólares (Toei Animation)

– 279 millones de dólares (Toei Animation) Pelicula de una pieza: rojo- 246.6 millones de dólares (Toei Animation)

246.6 millones de dólares (Toei Animation) Howl’s Moving Castle – 237.5 millones de dólares (Estudio Ghibli)

– 237.5 millones de dólares (Estudio Ghibli) Ponyo– 204.8 millones de dólares (Estudio Ghibli)

Demon Slayer: Infinity Castle marcó un nuevo récord para el anime

De acuerdo con datos recolectados por las principales firmas de seguimiento de taquilla en Norteamérica dominaron la taquilla con ingresos estimados entre 15 y 16 millones de dólares, el análisis de Deadline destacó ademas el bajo desempeño comercial de la película romántica A Big Bold Beautiful Journey, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, que apenas superó los 3,5 millones de dólares a pesar de su campaña y presupuesto.

