EA será privatizada en un movimiento histórico de 55 mil millones de dólares

EA será privatizada por acuerdo millonario/Foto: EA

En una de las juagadas más ambiciosas en la industria del gaming, Electronic Arts (EA) será adquirida y llevada a la esfera privada mediante un acuerdo valorado en 55 mil millones de dólares. El consorcio comprador está integrado por Silver Lake, el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita, y Affinity Partners, firma liderada por Jared Kushner.

Detalles del acuerdo

Los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo, lo que representa un premium del 25% sobre el precio que las acciones tenían antes de que trascendiera el acuerdo.

El consorcio aportará unos 36 mil millones de dólares en capital, mientras que 20 mil millones serán financiados mediante deuda, gestionados por JPMorgan Chase.

El pacto quedó acordado por la junta directiva de EA y se espera que cierre en el primer trimestre fiscal de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas.

Cuando la transaciión concluya, EA dejará de cotizar en bolsa, aunque mantendrá su sede en Redwood City y seguirá liderada por por el actual CEO, Andrew Wilson.

¿Por qué EA da este salto?

El acuerdo le permite operar fuera de la presión diaria de los mercados bursátiles, lo cual puede brindar flexibilidad para inversiones a largo plazo en innovación, y nuevas tecnologías.

El PIF ya contaba con casi 10% de participación en EA, y este movimiento le da aún más control dentro de una industria clave para su estrategia de diversificación.

El momento del anuncio no es casual: EA se aproxima al lanzamiento de Battlefield el 6 octubre, lo que pone la compañía bajo los reflectores en un momento de alta expectativa.

Incertidumbre y riesgos

El financiamiento por deuda implica mayores obligaciones y riesgo financiero si algunos títulos futuros no cumplen con expectativas.

La aprobación regulatoria será clave: algunos gobiernos podrían ver con recelo el peso del capital extranjero en una empresa de entretenimiento con influencia global.

Las reacciones de los empleados, desarrolladores y comunidades de jugadores podrían variar. Aunque EA promete continuidad operativa, los cambios institucionales podrían generar fricciones.

