EA será privatizada en un movimiento histórico de 55 mil millones de dólares
En una de las juagadas más ambiciosas en la industria del gaming, Electronic Arts (EA) será adquirida y llevada a la esfera privada mediante un acuerdo valorado en 55 mil millones de dólares. El consorcio comprador está integrado por Silver Lake, el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita, y Affinity Partners, firma liderada por Jared Kushner.
Detalles del acuerdo
- Los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo, lo que representa un premium del 25% sobre el precio que las acciones tenían antes de que trascendiera el acuerdo.
- El consorcio aportará unos 36 mil millones de dólares en capital, mientras que 20 mil millones serán financiados mediante deuda, gestionados por JPMorgan Chase.
- El pacto quedó acordado por la junta directiva de EA y se espera que cierre en el primer trimestre fiscal de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas.
- Cuando la transaciión concluya, EA dejará de cotizar en bolsa, aunque mantendrá su sede en Redwood City y seguirá liderada por por el actual CEO, Andrew Wilson.
¿Por qué EA da este salto?
- El acuerdo le permite operar fuera de la presión diaria de los mercados bursátiles, lo cual puede brindar flexibilidad para inversiones a largo plazo en innovación, y nuevas tecnologías.
- El PIF ya contaba con casi 10% de participación en EA, y este movimiento le da aún más control dentro de una industria clave para su estrategia de diversificación.
- El momento del anuncio no es casual: EA se aproxima al lanzamiento de Battlefield el 6 octubre, lo que pone la compañía bajo los reflectores en un momento de alta expectativa.
Incertidumbre y riesgos
- El financiamiento por deuda implica mayores obligaciones y riesgo financiero si algunos títulos futuros no cumplen con expectativas.
- La aprobación regulatoria será clave: algunos gobiernos podrían ver con recelo el peso del capital extranjero en una empresa de entretenimiento con influencia global.
- Las reacciones de los empleados, desarrolladores y comunidades de jugadores podrían variar. Aunque EA promete continuidad operativa, los cambios institucionales podrían generar fricciones.