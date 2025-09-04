El crossover que sí funciona: Beavis y Butt-Head llegan a Fortnite

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fortnite

Fortnite ya se acostumbró a romper el internet con sus colaboraciones, pero lo de septiembre viene con doble dosis de nostalgia noventera: Beavis y Butt-Head aterrizan en la isla del capítulo 6 de la temporada 4. Lo curioso es que no es la primera vez que estos irreverentes personajes saltan a un shooter… pero sí la primera en que se sienten en casa.

De odiados en Call of Duty a estrellas en Fortnite

Hace apenas unas semanas, Beavis y Butt-Head fueron invitados a la fiesta equivocada: Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone. Ahí, su estilo cartoon desentonó con la estética militar seria y oscura, provocando un rechazo inmediato de la comunidad. Entre críticas al sombreado y un diseño que parecía pegoteado, la colaboración pasó sin pena ni gloria.

En Fortnite, en cambio, la historia pinta distinta. Aquí el tono caricaturesco y la vibra caótica del Battle Royale hacen que la dupla encaje como si hubieran nacido para construir rampas y spamear bailes ridículos.

¿Cuándo llegan Beavis y Butt-Head a Fortnite?

Beavis y Butt-Head llegarán oficialmente a la Tienda de Objetos el 4 de septiembre de 2025 a las 20:00 h (hora del este). Su set incluye:

Beavis: 1.500 + emote pavos

Butt-Head: 1.500 pavos

2 mochilas: Una 400 y otra 300 pavos

Pico Bate de béisbol: 800 pavos

Pico Periódico en llamas: 800 pavos

Lote completo: 2.800 pavos

Con esta colaboración, no se esperan nuevas armas ligadas a la colaboración, pero se especula que Epic Games podría sumar un nuevo PDI temático, como Burger World, la icónica hamburguesería de la serie. Incluso se rumorea un mapa para Reload, siguiendo la tendencia de incluir experiencias crossover como ocurrió con Squid Game.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]