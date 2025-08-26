“El día que siempre recordarás”: LEGO lanza set del Perla Negra de Jack Sparrow

GENERANDO AUDIO...

El set estará disponible muy pronto. Foto: AFP, Archivo/Getty Images

“Este es el día que siempre recordarás como el día en que casi atrapas al capitán Jack Sparrow”, es la frase que posiblemente pasa por las mentes de los coleccionistas desde la mañana de este martes.

Esto se debe a que LEGO lanzó el set del “Barco Pirata del Capitán Jack Sparrow”, levanten anclas e icen las velas, corsarios y bucaneros, porque les compartiremos todos los detalles de esta pieza que, seguramente, será un auténtico tesoro para los fans de la saga de Piratas del Caribe.

El Perla Negra llega a LEGO Icons

El nuevo set de LEGO Icons está compuesto por una maqueta de 2 mil 862 piezas que, no solo luce espectacular, también está repleta de funciones y detalles que los fans van a amar.

Además, el Barco Pirata del Capitán Jack Sparrow cuenta con 64 centímetros de alto, 64 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho, por lo que tendrán que buscarle un buen espacio para que luzca como una auténtica joya en sus colecciones.

Por si esto fuera poco, el Perla Negra de LEGO despliega cañones girando las ruedas, también mueve el timón como en un barco real, se le abre la cubierta para explorar el camarote del capitán, donde hay mobiliario, candelabros y hasta una manzana incluida (como la del capitán Barbossa), y hasta separar el casco por la línea de flotación para mostrarlo como si estuviera navegando.

Tripulación icónica de Piratas del Caribe

El set incluye a los personajes más queridos de la saga de Pirates of the Caribbean en formato LEGO:

Jack Sparrow

Will Turner

Elizabeth Swann

Héctor Barbossa

Gibbs

Cotton

Anamaría

Marty

Además, integra un bote de remos desmontable, un mascarón de proa y una base para exhibir el barco en todo su esplendor.

Un tesoro de LEGO: ¿cuándo estará disponible el Barco Pirata del Capitán Jack Sparrow?

El set estará disponible a partir a partir del próximo 15 de septiembre, el costo, según algunas publicaciones, es de 379.99 dólares, aunque debes checar en la página de LEGO para ver cuál será el precio, por aquello del tipo de cambio.

Otra sorpresa es que los integrantes de LEGO Insiders podrán acceder a este artículo de manera anticipada desde el 12 de septiembre. También, quienes compren el set en ese periodo recibirán de regalo la Brújula del Capitán Jack Sparrow (hasta agotar existencias).

Para los constructores más techies, el kit incluye instrucciones en 3D dentro de la app LEGO Builder, perfectas para seguir el armado desde tu smartphone o tablet.

“El día que siempre recordarás…”

Con esta versión LEGO, la mítica frase de Jack Sparrow cobra un nuevo sentido. Ya sea para exhibir en casa o la oficina, o como regalo para fans de Piratas del Caribe, este set se convierte en uno de los lanzamientos más épicos de LEGO Icons.

Así que ya lo sabes: “este es el día que siempre recordarás como el día en que casi atrapas al Capitán Jack Sparrow”… en versión LEGO. ¿Lo comprarás?

