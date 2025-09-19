El nuevo Resident Evil de Zach Cregger será historia original: trama inédita y sin personajes clásicos

GENERANDO AUDIO...

El director Zach Cregger creara una nueva trama/ Foto: Capcom

El director Zach Cregger director de Weapons, está trabajando en una nueva película de Resident Evil para 2026 que será completamente original, ambientada en el mundo de los juegos pero sin personajes icónicos como Leon S. Kennedy. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Que la hace diferente?

Cregger confirmó que la historia estará basada en ningún juego específico de Resident Evil , si no que será una trama nueva dentro del universo del juego, con personajes originales.

, si no que será Aunque ni Leon ni otros personajes tradicionales estarán presentes, el filme promete respetar la mitología, reglas y atmósfera del juego establecido por Capcom.

El reparto y equipo creativo

Se confirmó que Austin Abrams estará al frente del proyecto como protagonista original

También se suma Paul Walter Hauser, conocido por su papel de Mole en Fantastic Four.

El guión será coescrito por Cregger junto a Shay Hatten.

¿Cuando la veremos?

La película tiene fecha tentativa de lanzamiento en 2026, aunque aún no se ha confirmado el mes exacto.

Cregger dijo que nunca ha visto alguna de las películas anteriores de Resident Evil, aunque confiesa que jugó muchas horas de los videojuegos y quiere capturar esa esencia en su obra.

Cregger menciona que: “No voy a robar a Leon para ponerlo en una historia original; eso sería presuntuoso”. Su objetivo es hacer algo auténtico mientras mantiene lo que hace grande a Resident Evil.

