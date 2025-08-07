GENERANDO AUDIO...

Mrbeast asegura que no habrá violencia. Foto: AFP.

Jimmy Donaldson, mejor conocido en todo internet como “MrBeast”, acaba de dejar caer una bomba mediática; pues dio a conocer que quiere convertir la icónica historia de “Los Juegos del Hambre” en una competencia real, aunque sin el tono letal.

¿Los Juegos del Hambre o El Juego del Calamar? MrBeast quiere llevar 26 personas a una isla para competir por un millón de dólares

Su idea, revelada entre risas durante una entrevista en el programa Today Show, consiste en organizar un evento en el que 26 concursantes compitan en una isla desierta por un premio de un millón de dólares.

¿La diferencia? En lugar de luchar por sobrevivir, los participantes usarán tecnología de combate simulada como laser tag. Nada de violencia real, todo espectáculo y adrenalina controlada.

Aunque la popular franquicia literaria de Suzanne Collins, llevada con éxito al cine, mostraba una competencia brutal y distópica en la que adolescentes luchaban hasta la muerte; la versión de MrBeast, le dará un giro: acción, estrategia y tensión, pero con medidas extremas de seguridad.

Aunque parecía broma, Donaldson aseguró que ya le está dando forma al proyecto. Y si no es viable hacerlo con personas reales, no descarta convertirlo en una serie animada.

Este nuevo reto vendría a unirse a su historial de producciones virales como la réplica real de “El Juego del Calamar” o su versión inmersiva de la fábrica de Willy Wonka. Con más de 250 millones de suscriptores y producciones dignas de Hollywood, MrBeast sigue demostrando que no hay idea demasiado ambiciosa.

Y aunque entre bromas dijo “obviamente no mataremos gente”, todo indica que su nuevo proyecto podría convertirse en el siguiente gran evento global. Porque en el universo de MrBeast, las locuras se convierten en hits.

