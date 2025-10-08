Elon Musk anuncia el primer videojuego creado 100% por IA; ¿cuándo se lanzará?

GENERANDO AUDIO...

Aunque no dio fecha exacta, dijo cuándo se lanzaría. Foto: AFP/Archivo

Recientemente, Elon Musk sacudió el mundo gamer tras anunciar el primer videojuego creado 100% por Inteligencia Artificial (IA).

Su anuncio trajo más polémica al tema que, desde hace tiempo, ha dividido opiniones en cuanto al uso de la IA en la industria del entretenimiento.

¿Qué se sabe del primer videojuego creado 100% por IA anunciado por Elon Musk?

Fue el pasado 5 de octubre cuando una publicación en X, en la que un usuario compartió un video en el que se aprecian unos segundos de un shooter y destacó que: “En el futuro, Grok generará videojuegos de forma dinámica”.

En respuesta a esto, Elon Musk, además de también compartir el clip en su perfil, mencionó que, para antes de finales del próximo año, se lanzará el primer videojuego creado totalmente con Inteligencia Artificial.

La creación del videojuego estaría a cargo de xAI, estudio de desarrollo en la división de inteligencia artificial del chatbot Grok.

Aunque, cabe resaltar que el empresario, dueño de X y de Tesla, no compartió más detalles, como el nombre o temática del título que conoceríamos para antes de que acabe el 2026.

Este anuncio dividió opiniones entre la comunidad gamer. Mientras algunos no han dudado en expresar su entusiasmo por este avance tecnológico, otros destacaron las implicaciones éticas del uso de la Inteligencia Artificial y si se podría realizar un trabajo similar al de los grandes estudios.

Recordemos que dicha polémica se ha dado también en la industria cinematográfica, así como en otros ramos laborales.

¿Qué opinas? ¿Estás a favor del uso de la IA para desarrollar videojuegos?

