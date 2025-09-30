Emma Watson habla sobre J.K Rowling y sus posturas anti-trans; la autora responde con críticas

GENERANDO AUDIO...

Emma no aprueba posturas anti-trans de la autora de Harry Potter/Foto:@Emmawatson

La tensión entre la ex Hermione Granger y la autora de Harry Potter ha escalado tras las recientes declaraciones de Watson en un podcast donde afirma que, aunque no coincide con las posturas anti-trans de Rowling, aún valora su historia personal y rechaza la ideal del cancel. Rowlimg respondió en redes con críticas duras, incluso llamando a watson ignorante.

Watson: “Aún la valoro, pero no comparto sus ideas”

En el On Purpose Podcast, Watson explicó que sus diferencias con Rowling no implican que no pueda apreciar lo que vivieron juntas:

“No creo que sostener mis puntos de vista signifique que no pueda atesorar quién fue”.

Watson lamentó que nunca se abrió un espacio para el diálogo real entre ellas y dijo que esa ausencia le dolió más que las diferencias ideológicas.

Rowling responde con fuego

J.K Rowling publicó una extensa respuesta en la que acusó a Watson de agravar el conflicto y distorsionar el contexto. En su texto, Rowling criticó el uso de su relación previa como justificación para objetar sus posturas públicas.

Algunas de sus frases más polémicas:

“Emma tiene poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de cuán ignorante es.”

Recriminó que Watson “vertiera más fuego”, haciendo alusión a la tormenta mediática que le rodea.

Rowling también comparó sus propias vivencias pasadas “crecer con menos recursos, sin la influencia mediática que Watson tiene” para señalar que su postura no proviene de privilegios fáciles.

En redes sociales incluso compartió un video satírico interpretando la propia conversación de Watson, acompañado de un emoji de risa.

¿Qué está en juego para la comunidad?

Esta disputa tiene ecos más allá de lo personal:

Reabre el debate sobre libertad de expresión versus responsabilidad pública , especialmente cuando quienes opinan tienen plataformas masivas.

, especialmente cuando quienes opinan tienen plataformas masivas. Plantea preguntas sobre la separación entre obra artística y creador: ¿Puede seguirse apreciando a Harry Potter mientras se condenan ciertas posturas políticas de su autora?.

¿Puede seguirse apreciando a Harry Potter mientras se condenan ciertas posturas políticas de su autora?. Muestra que incluso figuras emblemáticas como Watson, Rowling y Radcliffe no estan extensas de fracturas ideológicas, y cómo esas diferencias repercuten en la cultura pop y activismo contemporáneo.

