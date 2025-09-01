Estrenos y novedades de septiembre 2025 en Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y cine

GENERANDO AUDIO...

Septiembre estará lleno de terror principalmente. Foto: Getty.

Septiembre pinta como uno de esos meses donde la cartelera y las plataformas se alinean para bombardearnos con estrenos principalmente de terror, suspenso y acción con los Warren, hasta anime, superhéroes zombies y, claro, el regreso de Merlina y Alice in Borderland en Netflix. Ah, y si lo tuyo es la acción real, también hay evento deportivo de nivel boss final.

Cartelera del cine en septiembre

El 4 de septiembre abre fuerte con “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, que promete otro caso aterrador de los Warren. Ese mismo día los más pequeños tendrán su dosis de diversión con “Bluey: Jugaremos a ser Chef”, un especial culinario recopilatorio.

El 11 toca anime con “Demon Slayer: Castillo infinito”, y “La hermanastra fea” una nueva historia de la Cenicienta que promete reinventar el cuento desde el “body horror”

El 18 será un día clave; pues llega “Batman Azteca”, una versión del Caballero de la Noche ambientada en pleno Imperio Azteca, junto con “El huésped del diablo” y la intensa “Animales peligrosos”, cinta de Sean Byrne sobre una surfista secuestrada por un asesino fanático de los tiburones; así como “Ne Zha 2” la polémica película que ningún mexicano recuerda haber visto la primera. Para cerrar el mes, el 25 se estrena “La casa de muñecas de Gabby: La película”.

Estrenos de Netflix en septiembre: secuelas, terror y viajes imposibles

La plataforma roja no se queda atrás respecto al contenido geek. Entre lo más esperado está “Merlina”, temporada 2 Parte 2 (3 de septiembre), seguida del documental deportivo “Cuenta atrás: Canelo v Crawford” (4 de septiembre).

También llega el anime “La nobleza de las flores” (7 de septiembre), “Las Muertas” (10 de septiembre), “Black Rabbit” (18 de septiembre) y “El hotel embrujado” (19 de septiembre). El plato fuerte será la tercera temporada del kdrama “Alice in Borderland” el 25 de septiembre.

Para la familia, se suman “Concierge Pokémon: Temporada 1 Parte 2” (4 de septiembre) y “Horizontes Pokémon: En busca de Laqua Parte 4” (26 de septiembre).

El 13 de septiembre el ring se convierte en escenario de uno de los combates más esperados: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, por la corona unificada del peso supermediano. La pelea será en el Allegiant Stadium de Las Vegas y marcará un punto alto entre todos los estrenos del m

Estrenos de Disney+ en septiembre

El ratón trae nostalgia y galaxias. “Futurama” regresa con su temporada 13 el 16 de septiembre, mientras que “Star Wars: Reconstruye la galaxia” llega el 19 de septiembre. Para los fans de Marvel, el 24 de septiembre aterriza “Marvel Zombies”, la serie animada que se desprende de “What If…?”

En películas, el catálogo suma clásicos como “Lilo y Stitch” (03 de septiembre), y estrenos como Los asesinatos de Breslavia (12 de septiembre) y “Match: La reina de las apps de citas” (19 de septiembre).

Foto: Disney D23

Estrenos de Prime Video en septiembre

La apuesta va de lo fresco a lo intenso. El 1 de septiembre se estrena “The Runarounds”, seguido por “La novia” (10 de septiembre) y “Tribute” (11 de septiembre). Para quienes esperaban más de la locura universitaria de los supers, “Gen V: Temporada 2” aterriza el 17 de septiembre. “Madame Web”, la cinta de la que tanto se esperaba y no cumplió con las expectativas de los fans, llega el próximo 19 de septiembre; mientras que “Five Nights at Freddy’s: la pelicula” se estrena el 20 de septiembre.



HBO Max estrenos del mes de septiembre

Drama, suspenso y documentales. El 16 de septiembre llega “Task”, creación del guionista de “Mare of Easttown”. Ese mismo mes también se estrenan “El grito” y “Pubertat”. Para cerrar, el 24 de septiembre se lanza El diablo está ocupado, serie documental que promete incomodar y enganchar a partes iguales.

