EVA Kabuki hará su debut en el festival del 30 aniversario de Evangelion

Kabuki Evangelion/Studio Khara

En un giro que mezcla lo tradicional con lo futurista, se confirmó que EVA Kabuki será parte de las celebraciones por los 30 años de Evangelion. El espectáculo escénico, fruto de una colaboración entre Studio Khara y el legendario teatro kabuki Shochiku, se estrenará en el marco del evento EVANGELION:3’+;30th ANNIVEWRSARY OF EVANGELION, que se realizará del 21 al 23 de febrero de 2026 en el Yokohama Arena, en Japón.

Qué esperar de EVA Kabuki y el festival

EVA Kabuki es el primer cruce oficial entre el anime Evangelion y el arte dramático kabuki, un género teatral clásico japonés conocido por su dramatismo, estética estilizada y simbolismo. Esta puesta en escena se llevará a cabo durante el tercer día del festival, como una de las presentaciones estelares dentro del segmento “STAGE AREA”.

El festival incluye dos zonas principales:

EVA EXTRA 30: espacio interactivo con exhibiciones del material original (cels, guiones, arte conceptual), una torre LED con seis pantallas gigantes, un 2Virtual Camera Studio” para explorar escenas de batallas desde dentro, y una retro-sala donde se proyectará la serie original en televisores CRT antiguos.

STAGE AREA: donde suceder{an conciertos en vivo, desfiles de moda, proyecciones diario y, por supuesto, el estreno de EVA Kabuki.

Detalles clave y venta de boletos

La presentación de EVA Kabuki será el 23 de febrero de 2026, último día del festival.

El evento se realizará en Yokohama Arena, prefectura de Kanagawa.

La preventa comenzará el 4 de octrubre a las 10:00 a.m ( hora de Japón). Se ofrecerán boletos para cada zona ( EVA EXTRA 30 y STAGE AREA) así como entradas combinadas.

Por qué EVA Kabuki es significativo

Es la primera colaboración oficial entre Evangelion y Kabuki, un paso ambicioso que une dos expresiones culturales japonesas.

Permite reinterpretar la narrativa de Evangelion con un enfoque teatral, simbólico y visual distinto al anime treadicional.

Representa cómo franquicias de anime pueden expandirse más allá de sus formatos originales, explorando nuevas formas de arte para conectar con fans en distintos niveles.

