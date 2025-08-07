Expo El Caballero Oscuro: Cine, cosplay y batimóvil gratis en CDMX; ve cuándo

GENERANDO AUDIO...

Podrás tomarte fotos en el batimóvil. Foto: Centro Cultural Futurama

Si eres fan de Batman, y vives en la Ciudad de México (CDMX), te traemos una sugerencia a un evento imperdible para los amantes del Hombre Murciélago: la sexta edición de la “Expo El Caballero Oscuro”, una experiencia gratuita pensada por fans y para fans (y no tan fans) de Batman. A poco más de un mes del Día de Batman (21 de septiembre), comienzan los preparativos con para esta celebración.

¿Qué habrá en la “Expo El Caballero Oscuro”?

El evento ofrece un recorrido tipo museo donde los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de figuras, arte y piezas únicas, muchas de ellas realizadas por la comunidad fan. Pero eso no es todo: también habrá proyecciones gratuitas de películas, conferencias temáticas, conciertos de rock, cosplay, exhibición de batimotos y hasta el batimóvil en tamaño real.

Además, los fines de semana incluirán conferencias especiales con temas como el corte de Schumacher de “Batman Eternamente”, el ascenso y caída del universo DC y una charla titulada “Guasón: abogado del diablo”. El actor de doblaje Jessie Conde, voz del Guasón en la película de 1989, también estará presente como invitado especial.

¿Cuándo y dónde será la “Expo El Caballero Oscuro”?

La “Expo El Caballero Oscuro” se llevará a cabo del 11 al 24 de agosto en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La cita es ideal tanto para seguidores de toda la vida como para nuevas generaciones que buscan adentrarse en el mundo del vigilante de Gotham.

Cartelera de películas: Todas las eras del Caballero Oscuro

Durante la semana, se proyectarán dos funciones diarias (12:00 y 17:00 hrs) de títulos clásicos como:

“Batman” (1966) será proyectada el 11 de agosto

“Batman” (1989) se proyectará el 12 de agosto

“Batman Regresa”, será visualizada el 13 de agosto

“Batman Eternamente”, podrá verse el 14 de agosto

“Batman & Robin”, se verá el 15 de agosto

Los fines de semana, a partir de la 13:00 hrs, se proyectarán títulos animados y del universo cinematográfico más reciente, incluyendo:

Batman: La Máscara del Fantasma

El Regreso del Guasón

Batman: Año Uno

The Batman (2022)

Liga de la Justicia de Zack Snyder, entre otros.

Gran cierre con conciertos, cosplay y el batimóvil

El 24 de agosto será el día más épico del evento, con la participación de bandas de rock interpretando temas inspirados en Batman, un show en vivo de un Batman guitarrista, y una exhibición de cosplayers, batimotos y el batimóvil a escala real. Todo desde las 11:00 AM.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]