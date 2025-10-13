¡Fatality adelantado! Mortal Kombat anuncia su tercera película sin haber lanzado aún la secuela

GENERANDO AUDIO...

¿Estás listo para otro round? Foto: Facebook/Warner Bros. Pictures

El nuevo universo cinematográfico de Mortal Kombat no conoce descanso; pues aunque la segunda película atrasó su estreno en cines, Warner Bros. y New Line Cinema ya preparan el tercer round de la saga inspirada en el clásico videojuego de combate.

Sí, antes de ver el primer fatality de “Mortal Kombat 2”, el estudio ya está planeando cómo subir el nivel en “Mortal Kombat 3”.

¿Qué sabemos sobre “Mortal Kombat III”?

La exclusiva la soltó Deadline y la confirmó Jeremy Slater, guionista y productor de “Mortal Kombat II”, durante un panel especial en la Comic-Con de Nueva York. El creativo, conocido por su trabajo en “Moon Knight” y The “Umbrella Academy”, anunció que él mismo será el encargado de escribir el guion de la tercera parte.

Además, Todd Garner, James Wan, E. Bennett Walsh y Simon McQuoid (quien también dirige la segunda entrega) repetirán como productores, asegurando que la franquicia siga con la misma identidad visual y narrativa que conquistó a los fans desde 2021.

El entusiasmo del estudio no es casual. Según fuentes cercanas a Deadline, el tráiler oficial de “Mortal Kombat 2” rompió récords al superar 107 millones de reproducciones en solo 24 horas, una cifra que dejó más que satisfechos a los ejecutivos de Warner Bros.

Este impacto digital habría sido clave para acelerar el desarrollo de la tercera película, que promete incluir aún más personajes del universo NetherRealm y, posiblemente, alguna sorpresa en la escena postcréditos del próximo estreno.

¿De qué tratará Mortal Kombat III?

Antes de llegar al siguiente nivel de la torre de combates, es necesario recordar, que “Mortal Kombat 2” llegará a los cines el 14 de mayo de 2026, con Lewis Tan retomando su papel como Cole Young, junto a Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Kang), Hiroyuki Sanada (Scorpion) y Tadanobu Asano (Raiden).

A ellos se suman nuevas caras, como Karl Urban, quien encarna a una versión “más old” de Johnny Cage, además de Adeline Rudolph, Tati Gabrielle y Damon Herriman.

Durante la Comic-Con, Slater adelantó que “Mortal Kombat III” volverá a reunir a los campeones del Reino de la Tierra para enfrentar una amenaza mayor. Aunque los detalles del argumento siguen en secreto, todo apunta a que será la culminación de esta nueva trilogía cinematográfica basada en el juego creado por Ed Boon y John Tobias.