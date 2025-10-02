FIFA revela FIFA Heroes, su videojuego oficial con las mascotas del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

FIFA Heroes es el juego oficial de la Copa Mundial 2026/ Foto: FIFA

La FIFA acaba de confirmar el lanzamiento de FIFA Heroes, el juego oficial de la Copa Mundial 2026, que hará su debut trayendo consigo a las nuevas mascotas del torneo: Zayu, Maple y Clutch. Este título tipo arcade permitirá usara estos personajes icónicos como jugables y fusionará elementos de fútbol tradicional con toques fantasiosos.

¿Qué es FIFA Heroes?

Será un juego de fútbol 5 vs 5 con mecánicas arcade, físicas dinámicas y “movimientos de poder arrasadores”.

Los jugadores formarán equipos combinando las nuevas mascotas oficiales, personajes ficticios reconocidos de la cultura pop y leyendas del fútbol.

Estará disponible para consolas como, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y plataformas móviles como, Android y iOS.

Zayu, Maple y Clutch: mascotas que juegan

Las nuevas mascotas no serán solo emblemas visuales, ahora también serán jugables dentro de FIFA Heroes.

Maple, representando a Canadá, tendrá el rol de portero con personalidad creativa y resiliente.

representando a tendrá el rol de Zayu, representando a México , será delantero, portando el espíritu cultural mexicano y moviéndose con agilidad.

representando a , será portando el Clutch, representando a Estados Unidos, jugable como mediocampista, diseñado como un alcance entre equipos.

Estas decisiones representan un hito: es la primera vez que las mascotas oficiales de un torneo FIFA serán personajes activos en un videojuego

Estado y expectativas

Por el momento no hay fecha concreta confirmada de lanzamiento ; sabemos que FIFA Héroes saldrá durante 2026.

; sabemos que FIFA Héroes El anuncio surge justo cuando ya comenzó la venta de boletos para el Mundial 2026, lo que convoca tanto al público del fútbol como al gamer interesado en nuevas experiencias.

