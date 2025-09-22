Fortnite activa el modo electrónico: Daft Punk tendrá su propia experiencia en el Battle Royale

GENERANDO AUDIO...

Foto: Daft Punk/X

¡Una vez más, Fortnite lo volvió a hacer! Hace unas horas, soltó la bomba que millones esperaban… Daft Punk llega al juego no solo como skins, sino con toda una experiencia inmersiva que promete ser histórica. La noticia explotó en redes sociales cuando Epic Games y el dúo francés compartieron el primer anuncio sobre la “Experiencia Fortnite x Daft Punk”.

Lo que parecía un sueño random gamer por fin es real; pues al igual que pasó con artistas como Ariana Grande, Eminem o Gorillaz, Fortnite se convierte otra vez en el escenario perfecto para mezclar videojuegos con cultura pop. Pero esta vez, el nivel de detalle va mucho más allá de un concierto virtual. Hablamos de una experiencia jugable, con música, batallas y coleccionables únicos.

¿Cómo será la experiencia de Daft Punk en Fortnite y cuándo se estrena?

La espera no será eterna, pues el 27 de septiembre de 2025 se estrenará oficialmente “The Daft Punk Experience” dentro de Fortnite. Se trata de un evento masivo que incluirá 31 canciones icónicas del dúo, un estudio donde los jugadores podrán remezclar temas en Dream Chamber Studios, combates contra robots en la Robot Rock Arena con armas de ondas sonoras, y hasta un club virtual llamado Daft Club, donde la fiesta no se detendrá.

Además, habrá un paquete exclusivo que incluye los cascos GM08 y TB3, atuendos tanto en versión Fortnite como en LEGO, instrumentos y muebles temáticos diseñados por Hervet Manufacturier. Todo pensado para que los fans no solo jueguen, sino que vivan en carne propia el universo retrofuturista del dúo más legendario de la música electrónica.

