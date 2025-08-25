Fortnite confirma la llegada de Saitama: así luce la nueva skin de One Punch Man

GENERANDO AUDIO...

Preparate para tenerlo esta temporada. Foto: Fornite/Facebook

Fortnite sigue jugando en ligas mayores y esta vez le abre las puertas a uno de los personajes más absurdamente poderosos (y carismáticos) del anime; Saitama, el mismísimo One Punch Man. Sí, el hombre que puede derrotar a cualquiera con un solo golpe ahora podrá correr, saltar y bailar el “baile del robot” en la isla más caótica de los videojuegos.

Y por si fuera poco, este mes ya había arrancado con colaboraciones que nos volaron la cabeza, desde la llegada de los Spartans de Halo hasta los mismísimos Power Rangers. Epic Games no está juntando cromos, está armando un museo geek viviente dentro de su “battle royale”.

¿Cuándo llega Saitama, One Punch Man a fornite?

De acuerdo con las redes oficiales de este juego, la skin de One Punch Man estará disponible a partir del 27 de agosto en la tienda de objetos de Fortnite. Vendrá acompañada de accesorios exclusivos, perfectos para completar el estilo del héroe que jamás se despeina… bueno, que jamás podría despeinarse.

Su precio todavía es un misterio, aunque todo apunta a que se convertirá en uno de los atuendos más codiciados de esta temporada.

La llegada de Saitama no es solo un guiño a los fans del anime, sino una declaración de intenciones: Epic Games quiere que la isla de Fortnite sea el punto de encuentro definitivo de todas las franquicias pop. Desde cómics hasta películas, pasando por videojuegos y ahora manga, todo parece tener cabida en este caos controlado.

Eso sí, para tranquilidad del equilibrio de juego, Saitama no contará con su famoso “puñetazo fenitivo/de la muerte (o golpe final)”. Imagina lo roto que estaría eliminar a los jugadores con un puñetazo. Mejor quedémonos con lo estético: el traje amarillo, la capa blanca y la mirada de tipo aburrido que tanto lo caracteriza.

